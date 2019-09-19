“العمل” تمكن 60 ألف مستفيد ومستفيدة من سوق العمل

كما دعمت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل بنك التنمية الاجتماعية والجمعيات المتخصصة 3,051 عملًا رياديًا و 649 مشروعًا إنتاجيًا لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وأشارت الوزارة إلى أن المحفزات التي أقرت مؤخرًا ضمن التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي قد أسهمت في تمكين المستفيدين القادرين على العمل وتحويلهم إلى أفراد منتجين يستطيعون إعالة أنفسهم وأسرهم، حيث دعمتهم الوزارة من خلال إطلاق مبادرات التمكين ضمن أهداف برنامج التحول الوطني التي تهدف إلى فتح الفرص أمام مستفيدي الضمان الاجتماعي في مجالات التوظيف والأعمال الريادية والمشاريع الإنتاجية وتقديم الدعم لهم ببرامج التوجيه والإرشاد المهني وإيجاد شراكات مع القطاعين الخاص والقطاع غير الربحي.