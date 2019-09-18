للتخلص من الوزن الناتج عن إحتباس الماء بالجسم

نرمين عباس

الماء الذي يحتبس في الجسم ينتج عنه زيادة ملحوظة في الوزن

وللتخلص من تلك المشكلة التي تؤرق الكثير من النساء يجب إتباع الآتي

تقليل الصوديوم بوجه عام والذي ياتي بشكل رئيسي من الملح لذا من الضروري تخفيف الملح بالطعام

تقليل الكربوهيدرات بالطعام لأنها تحبس السوائل بالجسم وهو يتواجد في السكر والنشويات

شرب كميات من الماء يومياً، لأن الماء يخلص الجسم من الماء المحتبس به

تناول المغنيسيوم لتقليل الشعور بالإنتفاخ والوزن الزائد وهو يتواجد في الشوكولاتة الداكنة والمكسرات والخضروات والأسماك

تناول البوتاسيوم لأنه يخفض نسبة الصوديوم في الكلي ويتواجد في الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان واللحوم

ممارسة الرياضة والحرص علي المشي اليومي مدة 30 دقيقة يومياً أو 5 أيام بالإسبوع علي الأقل