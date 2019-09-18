صحة و عافية متابعات

للتخلص من الوزن الناتج عن إحتباس الماء بالجسم

نرمين عباسaccess_time19 / محرم / 1441 هـ      18 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

الماء الذي يحتبس في الجسم ينتج عنه زيادة ملحوظة في الوزن

وللتخلص من تلك المشكلة التي تؤرق الكثير من النساء يجب إتباع الآتي

تقليل الصوديوم بوجه عام والذي ياتي بشكل رئيسي من الملح لذا من الضروري تخفيف الملح بالطعام

تقليل الكربوهيدرات بالطعام لأنها تحبس السوائل بالجسم وهو يتواجد في السكر والنشويات

شرب كميات من الماء يومياً، لأن الماء يخلص الجسم من الماء المحتبس به

تناول المغنيسيوم لتقليل الشعور بالإنتفاخ والوزن الزائد وهو يتواجد في الشوكولاتة الداكنة والمكسرات والخضروات والأسماك

تناول البوتاسيوم لأنه يخفض نسبة الصوديوم في الكلي ويتواجد في الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان واللحوم

ممارسة الرياضة والحرص علي المشي اليومي مدة 30 دقيقة يومياً أو 5 أيام بالإسبوع علي الأقل

نرمين عباس

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