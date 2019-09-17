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مشاكل الصوت.. لتحسين الأحبال الصوتية

نرمين عباسaccess_time18 / محرم / 1441 هـ      17 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

مشاكل الصوت تنتج عن مشاكل التنفس في الغالب

لذا من الضروري معالجة المشاكل التنفسية لتحسين قدرة الأحبال الصوتية

ولتحسين الأحبال الصوتية ومعالجة مشاكل الصوت يجب إتباع الأتي :-

شرب الماء بكثرة ويراعي شرب 2 لتر من الماء يومياً

تجنب شرب المشروبات الروحية لأنها تسبب جفاف للحنجرة

تجنب إستخدام أدوية البرد والحساسية بكثرة لأنها تسبب جفاف الأحبال الصوتية

الإبتعاد عن التدخين لأنه يساهم في تهييج الأحبال الصوتية

تجنب الأطعمة الحارة والتي تحتوي علي كثير من البهارات لأنها تسبب إرتجاع المرئ

تناول أطعمة تحتوي علي فيتامين ج وفيتامين أ وفيتامين هـ وهي متواجدة بالخضروات والفواكه والحبوب

الحصول علي قسط كافي من الراحة للجسم لأن الإرهاق يؤثر بالسلب علي الأحبال الصوتية

نرمين عباس

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