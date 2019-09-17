مشاكل الصوت.. لتحسين الأحبال الصوتية

نرمين عباس
مشاكل الصوت تنتج عن مشاكل التنفس في الغالب
لذا من الضروري معالجة المشاكل التنفسية لتحسين قدرة الأحبال الصوتية
ولتحسين الأحبال الصوتية ومعالجة مشاكل الصوت يجب إتباع الأتي :-
شرب الماء بكثرة ويراعي شرب 2 لتر من الماء يومياً
تجنب شرب المشروبات الروحية لأنها تسبب جفاف للحنجرة
تجنب إستخدام أدوية البرد والحساسية بكثرة لأنها تسبب جفاف الأحبال الصوتية
الإبتعاد عن التدخين لأنه يساهم في تهييج الأحبال الصوتية
تجنب الأطعمة الحارة والتي تحتوي علي كثير من البهارات لأنها تسبب إرتجاع المرئ
تناول أطعمة تحتوي علي فيتامين ج وفيتامين أ وفيتامين هـ وهي متواجدة بالخضروات والفواكه والحبوب
الحصول علي قسط كافي من الراحة للجسم لأن الإرهاق يؤثر بالسلب علي الأحبال الصوتية