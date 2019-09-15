التكنولوجيا

مايكروسوفت تحاول إصلاح عيوب إصدار ويندوز10

امنية رشادaccess_time16 / محرم / 1441 هـ      15 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

أصدرت شركة مايكروسوفت تحديثًا لإصلاح مشكلة استهلاك عن وحدة المعالجة المركزية التى تسبب بها آخر تحديث لنظام ويندوز والذى حمل الإصدار رقم KB4515384، حيث تسبب فى حدوث مشكلات فى قائمة البدء.

وبحسب موقع Forbes الأمريكى، قال أحد المستخدمين المتأثرين: “تقوم مايكروسوفت بإصلاح استخدام وحدة المعالجة المركزية عن طريق إيقاف البحث بشكل كامل حتى لا يمكن استخدامه”، وكتب آخر على موقع Feedback Hub من مايكروسوفت: “يقدم هذا التحديث مرة أخرى نفس مشكلة التحديث السابق”.
الجدير بالذكر أن تحديث ويندوز 10 الذى حمل الإصدار KB4515384 تم إطلاقه فى 10 سبتمبر ويتم تنزيل التحديث فى الخلفية تلقائيًا، مع ملاحظة أن حوالى أكثر من 50 فى المائة من جميع أجهزة الكمبيوتر الآن تعمل على تشغيل أحدث نظام وهو ويندوز 10 والذى يأتى بعد أكثر من أربع سنوات من إصداره.
وتم تثبيت نظام التشغيل على أكثر من 75 مليون جهاز كمبيوتر شخصى فى الأسابيع الأربعة الأولى له، وتجاوز 110 مليون جهاز بعد 10 أسابيع، كما حصل نظام التشغيل Windows 10 OS على 48.86 فى المائة من حصته فى السوق فى يوليو، وحصل على 2.13 نقطة مئوية ليصل إلى 50.99 فى المائة فى أغسطس ومع ذلك، كان النمو بطيئًا منذ انتهاء صلاحية الترقية المجانية لنظام التشغيل Windows 10 فى يوليو 2016.
omneia rashad

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *