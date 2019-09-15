مايكروسوفت تحاول إصلاح عيوب إصدار ويندوز10

الجدير بالذكر أن تحديث ويندوز 10 الذى حمل الإصدار KB4515384 تم إطلاقه فى 10 سبتمبر ويتم تنزيل التحديث فى الخلفية تلقائيًا، مع ملاحظة أن حوالى أكثر من 50 فى المائة من جميع أجهزة الكمبيوتر الآن تعمل على تشغيل أحدث نظام وهو ويندوز 10 والذى يأتى بعد أكثر من أربع سنوات من إصداره.

وتم تثبيت نظام التشغيل على أكثر من 75 مليون جهاز كمبيوتر شخصى فى الأسابيع الأربعة الأولى له، وتجاوز 110 مليون جهاز بعد 10 أسابيع، كما حصل نظام التشغيل Windows 10 OS على 48.86 فى المائة من حصته فى السوق فى يوليو، وحصل على 2.13 نقطة مئوية ليصل إلى 50.99 فى المائة فى أغسطس ومع ذلك، كان النمو بطيئًا منذ انتهاء صلاحية الترقية المجانية لنظام التشغيل Windows 10 فى يوليو 2016.