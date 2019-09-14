التجشؤ أو التكريع.. 5 طرق بسيطة تخلصك من الحرج!

التجشؤ أو “التكريع” من أكثر الأمور المحرجة أمام الناس، لكن هناك طرق للتخلص من هذا الحرج.

التكريع معروف أنه واحد من طرق التخلص من الهواء الزائد داخل المجرى الهضمي، وعادة ما يحدث ذلك أثناء أو عقب تناول الطعام.

ولكن موقع روسيا اليوم، وضع طرق التخلص منه بحلول بسيطة منعا للحرج، بحسب موقع “24”:

خطوات التخلص من التجشؤ

1- تمشّى قليلاً حول مكان المقابلة لتحسين الهضم، ولتخفيف التجشؤ المتكرّر احرص على المشي وممارسة تمارين رياضية بانتظام.

2 – تمدد على جانبك قليلاً على أريكة أو سرير.

3 – قد يكون سبب كثرة التجشؤ تناول أدوية مضادة للحموضة، في هذه الحالة توقف عن تناولها خاصة أن الاستمرار في تعاطيها لفترة طويلة يسبب آثارا جانبية.

4 – تناول شراب الزنجبيل الدافئ، لأنه يمنع الهواء الزائد من الرجوع باتجاه الفم، ويمكنك إضافة بعض قطرات الليمون (الحامض) لتحسين النتيجة.

5 – تعديل النظام الغذائي، مثلاً يمكنك تقليل تناول المشروبات الكربونية او الغازية.

وكذلك تقليل شرب الحليب البقري وأكل الأجبان، وتناول بدائل الألبان.