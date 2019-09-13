مفاجأة جديدة من العلم للبشرية.. عقار لعلاج فقدان الذاكرة والزهايمر

مفاجأة جديدة يهديها العلم للبشرية بتطوير عقار جديد قد يحمي من فقدان الذاكرة وتلف الأعصاب.

العقار المبشر كذلك من المقرر له علاج الأعراض الأخرى الناجمة عن الإصابة بمرض الزهايمر.

وبحسب وكالة “سبوتنيك”، فإن فريق من الباحثين الأمريكيين توصلوا للعقار بالأبحاث ما قبل السريرية، التي نشرت في مجلة “الصيدلة والعلاجات التجريبية”.

الباحثون كشفوا أن العقار، الذي أطلق عليه اسم أولى (BPN14770)، يزيل آثار “الأميلويد بيتا”، هو بروتين مميز لمرض الزهايمر يكون ساما للخلايا العصبية.

ولا يزال عقار (BPN14770)، قيد التطوير من قبل شركة “Tetra Therapeutics”، يمكن أن يساعد في تنشيط هذه الآليات التي تدعم صحة الأعصاب وتمنع الخرف، حتى مع تطور مرض الزهايمر.

مفاجأة جديدة تحدث عنها الباحث بينج شوط، الأستاذ فى جامعة “بوفالو” الأمريكية، قائلا “مثل هذه الملاحظات تعني أن أمراض الزهايمر يمكن أن يتحملها الدماغ إلى حد ما بسبب آليات تعويضية تعمل على المستويين الخلوي والمشابك”.

وأضاف: “تشير أبحاثنا الجديدة إلى أن عقار (BPN14770) قد يكون قادرا على تنشيط آليات بيولوجية متعددة تحمي الدماغ من عجز الذاكرة والتلف العصبي وضعف الكيمياء الحيوية”.

وتوصل الباحثون، في إطار أبحاثهم التي أجروها على مجموعة من الفئران، إلى أن عقار (BPN14770) يمنع نشاط إنزيم (4D PDE4D)، الذي يلعب دورا رئيسيا في تكوين الذاكرة، والتعليم، والالتهاب العصبي وإصابات الدماغ المؤلمة.