توسعة وتأهيل مدرجات مطار الملك عبد الله

جازان ـ البلاد

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة أمس ، مشروع توسعة وتأهيل مدرجات ومواقف الطائرات بمطار الملك عبدالله الحالي, وذلك في إطار جولاته التفقدية لمختلف الجهات والإدارات الحكومية بالمنطقة.

ووقف سموه خلال الجولة على مشروع تأهيل مدرجات المطار ومواقف الطائرات، مستمعاً لشرح مفصل من مدير عام مطار الملك عبدالله بجازان مبارك بن محمد الشهراني عن الخدمات التي يُقدمها المطار لأبناء المنطقة وزوارها على مدار الساعة من خلال تسيير أكثر من 75 رحلة يوميًا لعدد من الخطوط الجوية إلى مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى عدد من الرحلات الدولية، وكذلك الخدمات التي يقدمها للقطاعات العسكرية وأفراد قواتها المرابطة بالحد الجنوبي.

وشملت جولة سمو أمير جازان بالنيابة الميدانية مشروع مدرج الطائرات وساحات المطار ومواقف الطائرات التي يجري العمل حاليا على توسعتها لاستيعاب الطائرات الكبيرة وزيادة الرحلات من والى المنطقة.

وعبر الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد في ختام الجولة عن سعادته بالزيارة، وما استمع إليه من القائمين على المطار عن الخدمات المقدمة للمسافرين والقادمين من أبناء جازان وزوارها والمستثمرين بها.

وأكد سموه حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وحرصه شخصيًا على متابعة سير العمل بمختلف الإدارات والجهات الحكومية بالمنطقة إنفاذًا لتوجيهات القيادة بتقديم كل ما يحتاج إليه المواطن والمقيم، وتوفير أفضل الخدمات لهم.

رافق سمو أمير منطقة جازان بالنيابة خلال الجولة وكيل إمارة جازان عبدالله بن صالح المديميغ.