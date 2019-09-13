نرمين عباس

هل تعلم أن الحرب العالمية الأولي لم تكن تحتوي علي الإنسان فقط!!

فشهدت أرض المعركة وجود لصاحب دور بارز في الحرب وهو “القرد جاكي”

يعتبر القرد جاكي أول قرد في التاريخ يشارك في حرب عالمية

حيث لم تكن مهمة “جاكي” تقديم الترفيه والتسلية للجنود أثناء الحرب فحسب

بل ساهم القرد جاكي في إبلاغ الجنود حال وجود مخاطر خاصة عندما يقترب الأعداء من الجنود بالحرب

فيقوم بعمل حركات تنبيهية للجنود بأن هناك أعداء يقتربون منهم للإستعداد للمواجهة وأخذ الحيطة والحذر

وبعد إنتهاء خدمة القرد جاكي، تم تكريمه وتقديره علي دوره الشجاع في الحرب والذي ساهم بقوة في إنقاذ العديد من الجنود!