الثقافية متابعات

بالصور.. تعرف على أول قرد يشارك بالحرب في التاريخ

نرمين عباسaccess_time14 / محرم / 1441 هـ      13 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

هل تعلم أن الحرب العالمية الأولي لم تكن تحتوي علي الإنسان فقط!!

فشهدت أرض المعركة وجود لصاحب دور بارز في الحرب وهو “القرد جاكي”

يعتبر القرد جاكي أول قرد في التاريخ يشارك في حرب عالمية

حيث لم تكن مهمة “جاكي” تقديم الترفيه والتسلية للجنود أثناء الحرب فحسب

بل ساهم القرد جاكي في إبلاغ الجنود حال وجود مخاطر خاصة عندما يقترب الأعداء من الجنود بالحرب

فيقوم بعمل حركات تنبيهية للجنود بأن هناك أعداء يقتربون منهم للإستعداد للمواجهة وأخذ الحيطة والحذر

وبعد إنتهاء خدمة القرد جاكي، تم تكريمه وتقديره علي دوره الشجاع في الحرب والذي ساهم بقوة في إنقاذ العديد من الجنود!

نرمين عباس

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *