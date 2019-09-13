البلايلي يصل جدّة ويوجه رسالة نارية إلى جماهير الأهلي

وصل النجم الدولي الجزائري والوافد الجديد في قلعة الأهلي يوسف البلايلي إلى مطار مدينة جدة تمهيدًا للانضمام إلى الفريق.

وكان الأهلي قد أعلن عن التعاقد مع البلايلي بشكل رسمي قبل 14 يومًا قادمًا من صفوف الترجي التونسي.

بيد أن وصول اللاعب تأخر بسبب مشاركته الدولية مع منتخب الجزائر، ثم تأخر يومين آخرين عن الموعد المُحدد بسبب التأشيرة.

وقاد البلايلي (27 عامًا) منتخب بلاده إلى التتويج بكأس أمم إفريقيا قبل شهرين في مصر، وكان أحد نجوم البطولة.

عقد الجناح الطائر مع الأهلي سيمتد إلى ثلاثة مواسم حسبما أفاد الحساب الرسمي لنادي مدينة جدة عبر تويتر.

ووجه اللاعب رسالة إلى جماهير الراقي، إذ قال “الأهلي نادٍ كبير ويمتلك لاعبين كبار، سأبذل قصارى جهدي وأسعد الجماهير”.

وأضاف نجم المنتخب الجزائري “سيكون رقمي هو 19، لقد أحبتني جماهير الأهلي وأنا بدوري أحبهم، أقول لكم ماتخفوش”.

ومن المنتظر أن يشهد السبت القادم، على المباراة الأولى لبلايلي مع النادي، وستكون ضد الوحدة في على أرضية الجوهرة المُشّعة.