الرياضة

الأهلي يضيف إلى رصيده الهجومي قوة ضاربة..

رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع الجزائري يوسف البلايلي

محمد ابو الوفاaccess_time27 / ذو الحجة / 1440 هـ      29 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
الأهلي يتعاقد مع البلايلي

أعلن النادي الأهلي رسمياً التعاقد مع الجناح الجزائري يوسف البلايلي قادمًا من الترجي الرياضي التونسي.

البلايلي (27 عامًا) كان قد قاد منتخب بلاده إلى التتويج بكأس أمم إفريقيا قبل شهرين في مصر، وكان أحد نجوم الدورة.

عقد البلايلي مع الأهلي سيمتد إلى ثلاثة مواسم حسبما أفاد الحساب الرسمي لنادي مدينة جدة عبر تويتر.

لم يتم التطرق إلى المسائل المادية، لكن التقارير أشارت إلي أن الترجي طلب مبلغ 3 ملايين يورو من أجل إطلاق سراح اللاعب.

وكان للبلايلي فترة احتراف قصيرة في فرنسا عبر أنجيه عام 2017، قبل أن يعود إلى الترجي في ولاية ثانية.

والذي فاز معه بأربعة ألقاب للدوري التونسي ولقبين لدوري أبطال إفريقيا، وهو ما أهله لشغل منصب رئيسي في المنتخب الجزائري.

محمد ابو الوفا

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