رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع الجزائري يوسف البلايلي

أعلن النادي الأهلي رسمياً التعاقد مع الجناح الجزائري يوسف البلايلي قادمًا من الترجي الرياضي التونسي.

أنهت إدارة النادي #الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ، إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الجزائري يوسف بلايلي (27 عاماً)، قادماً من فريق الترجي الرياضي التونسي، بعقد يمتد حتى 2022م، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي. pic.twitter.com/NqEEM6IrTB — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 29, 2019

البلايلي (27 عامًا) كان قد قاد منتخب بلاده إلى التتويج بكأس أمم إفريقيا قبل شهرين في مصر، وكان أحد نجوم الدورة.

عقد البلايلي مع الأهلي سيمتد إلى ثلاثة مواسم حسبما أفاد الحساب الرسمي لنادي مدينة جدة عبر تويتر.

لم يتم التطرق إلى المسائل المادية، لكن التقارير أشارت إلي أن الترجي طلب مبلغ 3 ملايين يورو من أجل إطلاق سراح اللاعب.

وكان للبلايلي فترة احتراف قصيرة في فرنسا عبر أنجيه عام 2017، قبل أن يعود إلى الترجي في ولاية ثانية.

والذي فاز معه بأربعة ألقاب للدوري التونسي ولقبين لدوري أبطال إفريقيا، وهو ما أهله لشغل منصب رئيسي في المنتخب الجزائري.