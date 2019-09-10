لهذا ينبغي تغيير الوسادات بعد أقل من عاميين !

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن المراتب والمخدات تحتوى على العديد من البكتيريا والحشرات التى تسبب السعال.

وأوضح الباحثون أنه من المعروف على نطاق واسع أن الملايين من خلايا الجلد الميت نحن نلقيه كل يوم على وسادتنا لأن الجلد يتجدد يومياً.

وتوصل العلماء فى معرض أبحاثهم إلى أنه إذا كان الوسادة تبلغ من العمر سنتين، يمكن أن تحتوى على 10% من وزنها عث الغبار “العته” وخلايا الجلد الميتة.

وقالت الدكتورة “ليزا أكيرلى” أستاذة البحوث والعلوم بجامعة هارفارد، أن العث “العته” نفسه لا يحمل المرض، ولكن برازه يحتوى على انزيم يسبب الحساسية لبعض الناس.

وأشار الباحثون إلى أن براز العث يمكن أن يسبب تفاقم أعراض الربو ويمكن ايضا أن يسبب سيلان الأنف المستمر، وحكة ودموع في العيون، والسعال، وعلى الرغم من أن الأعراض قد تكون غير سارة، لكن العث لا يشكل أي مخاطر صحية خطيرة.