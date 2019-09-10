فوائد سحرية لثمرة الافوكادو .. تعرف عليها

تحتوي ثمرة الافوكادو على العديد من الفيتامينات والمعادن ومنها k, E, C, B, A، بالإضافة إلى الحديد والماغنسيوم والبوتاسيوم والفسفور والنحاس والألياف والبروتين، وهي أحد الفواكه عالية السعرات الحرارية لما بها من دهون ولكنها غير المشبعة الاحادية التي تنتمي للدهون الصحية التي تقي من أمراض القلب وتخفض من مستويات الكوليسترول الضار وتنظيم السكر بالدم.
كما أنها تعمل على إنقاص الوزن لمن يتبع أنظمة غذائية بغرض التخسيس، وتضاف إلى بعض أصناف السلطات، أو من الممكن تقديمها كشرائح مع العسل، وتضاف ايضا الى كوكتيلات العصير.
كما تساعد ثمرة الأفوكادو على تنشيط الكبد وعلاج الإسهال والإمساك، ويكافح أعراض الشيخوخة وتساعد على نضارة البشرة، وتكافح أمراض السرطان، كما أنها من أهم أنواع الأغذية التى تعطي البشرة نضارة وإشراق وحيوية وتوحيد لون البشرة والحماية من الكلف والتصبغات الجلدية الناتجة عن أشعة الشمس أو أثار الحبوب.