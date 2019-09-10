صحة و عافية

فوائد سحرية لثمرة الافوكادو .. تعرف عليها

فرناس حفظيaccess_time11 / محرم / 1441 هـ      10 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

تحتوي ثمرة الافوكادو على العديد من الفيتامينات والمعادن ومنها k, E, C, B, A، بالإضافة إلى الحديد والماغنسيوم والبوتاسيوم والفسفور والنحاس والألياف والبروتين، وهي أحد الفواكه عالية السعرات الحرارية لما بها من دهون ولكنها غير المشبعة الاحادية التي تنتمي للدهون الصحية التي تقي من أمراض القلب وتخفض من مستويات الكوليسترول الضار وتنظيم السكر بالدم.

 

كما أنها تعمل على إنقاص الوزن لمن يتبع أنظمة غذائية بغرض التخسيس، وتضاف إلى بعض أصناف السلطات، أو من الممكن تقديمها كشرائح مع العسل، وتضاف ايضا الى كوكتيلات العصير.

كما تساعد ثمرة الأفوكادو على تنشيط الكبد وعلاج الإسهال والإمساك، ويكافح أعراض الشيخوخة وتساعد على نضارة البشرة، وتكافح أمراض السرطان، كما أنها من أهم أنواع الأغذية التى تعطي البشرة نضارة وإشراق وحيوية وتوحيد لون البشرة والحماية من الكلف والتصبغات الجلدية الناتجة عن أشعة الشمس أو أثار الحبوب.

بالإضاف إلى أنها عنصر مغذي رئيسي للشعر لإحتوائها على فيتامينات وأملاح مفيده له تصل للشعر عن طريق تناولها و صنع ماسكات بمهروسها،، ويعمل أيضا على القضاء على التوتر وتهدئة الأعصاب.

و تقلل  ثمرة الأفوكادو من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية لإحتوائها على نسبة كبيرة من حمض الفوليك، لذلك تعد هذه الثمرة صيدلية متكاملة لعلاج الكثير من الأمراض والوقاية منها أيضا.

vernas hefzy

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