الرياضة

اللاعب البرازيلي يساند المولد بالشكل الأمثل..

سوزا يدعم المولد بعد أزمته مع جماهير الأهلي

محمد ابو الوفاaccess_time11 / محرم / 1441 هـ      10 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
سوزا يدعم المولد

أظهر البرازيلي دي سوزا مساندة قوية لزميله في الأهلي سعيد المولد بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها اللاعب مع الجماهير.

وكانت بعض جماهير الأهلي قد هاجمت اللاعب خلال المباراة الودية التي جمعت الراقي بفريق ضمك قبل أيام.

وطالبت الجماهير بضرورة الاستغناء عن خدمات المولد مٌعللين ذلك بهبوط مستواه في الفترة الأخيرة.

الأمر الذي جعل المدافع السعودي يتغيب عن التدريبات في الأيام اللاحقة، لكن قبلًا غادر أرضية ملعب ضمك بسبب الهتافات المعادية من الجماهير.

وقال المولد في تصريحات صحفية بعد اللقاء..

“طلبت التغيير لأن المباراة ودية والجماهير الحاضرة قليلة وصوتها مسموع ومؤذٍ، لم أرد أن يستمع ضيوفنا الشتائم الصادرة من المدرجات”.

بينما كتب سوزا عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر..

“نحن فريق، وفي الفريق ينبغي أن يكون كل لاعب على ما يرام كي يستطيع المشاركة، نحن نثق بك ونعلم وأنك ستساعدنا كثيرًا هذا الموسم، أدعو الجميع إلى مساندتنا لأنه عندما يُصاب الجندي في الحرب فسيتعرض الفريق بكامله للضعف”

ويستعد الأهلي لملاقاة الوحدة يوم السبت القادم في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري المحترفين في جدة.

محمد ابو الوفا

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