سوزا يدعم المولد بعد أزمته مع جماهير الأهلي

أظهر البرازيلي دي سوزا مساندة قوية لزميله في الأهلي سعيد المولد بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها اللاعب مع الجماهير.

وكانت بعض جماهير الأهلي قد هاجمت اللاعب خلال المباراة الودية التي جمعت الراقي بفريق ضمك قبل أيام.

وطالبت الجماهير بضرورة الاستغناء عن خدمات المولد مٌعللين ذلك بهبوط مستواه في الفترة الأخيرة.

الأمر الذي جعل المدافع السعودي يتغيب عن التدريبات في الأيام اللاحقة، لكن قبلًا غادر أرضية ملعب ضمك بسبب الهتافات المعادية من الجماهير.

وقال المولد في تصريحات صحفية بعد اللقاء..

“طلبت التغيير لأن المباراة ودية والجماهير الحاضرة قليلة وصوتها مسموع ومؤذٍ، لم أرد أن يستمع ضيوفنا الشتائم الصادرة من المدرجات”.

We are a team, and in a team everyone needs to be well to play, we trust you and we know it will help us a lot this season, I ask everyone to support us because if a soldier is injured in the war the team is weakened. pic.twitter.com/XF2oR54YBn — Souza (@souza5) September 10, 2019

بينما كتب سوزا عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر..

“نحن فريق، وفي الفريق ينبغي أن يكون كل لاعب على ما يرام كي يستطيع المشاركة، نحن نثق بك ونعلم وأنك ستساعدنا كثيرًا هذا الموسم، أدعو الجميع إلى مساندتنا لأنه عندما يُصاب الجندي في الحرب فسيتعرض الفريق بكامله للضعف”

ويستعد الأهلي لملاقاة الوحدة يوم السبت القادم في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري المحترفين في جدة.