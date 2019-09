سوزا يدعم المولد بعد أزمته مع جماهير الأهلي

وكانت بعض جماهير الأهلي قد هاجمت اللاعب خلال المباراة الودية التي جمعت الراقي بفريق ضمك قبل أيام.

وطالبت الجماهير بضرورة الاستغناء عن خدمات المولد مٌعللين ذلك بهبوط مستواه في الفترة الأخيرة.

الأمر الذي جعل المدافع السعودي يتغيب عن التدريبات في الأيام اللاحقة، لكن قبلًا غادر أرضية ملعب ضمك بسبب الهتافات المعادية من الجماهير.

وقال المولد في تصريحات صحفية بعد اللقاء..

