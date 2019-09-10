بالصور.. 4 كتب مصورة عن الموضوعات المفضلة للأطفال

نرمين عباس
بالتأكيد للطفل إهتمامات مختلفة تماماً عن الناضجين
لذا من الضروري إقتناء كتب مصورة عن الموضوعات التي تهم الأطفال في الأعمار الصغيرة
1- كتاب BUSY BABIES
وهو كتاب عبارة عن كتالوج ذكي يحاكي حياة الطفل اليومية ويناسب الأطفال لعمر 3 سنوات
2- كتاب B IS FOR BABY
وهو كتاب مصور يحاكي قصة فتاة من قرية بغرب أفريقيا، يسرد رحلتها لزيارة جدها مع سلة الموز ويناسب الأطفال حتي عمر 5 سنوات
3- كتاب ANIMAL BABIES LIKE TO PLAY
كتاب أبجدي يحتوي علي قصة حيوانات كالأرنب والنمر والسمان والنسر ويسرد تفاصيل رائعة للصيد ويناسب الأطفال حتي عمر 5 سنوات
4- كتاب HOORAY FOR BABIES!
كتاب مصور يحكي قصة تجمع عدد كبير من الأطفال الصغار مناسب للطفل حتي عمر 3 سنوات