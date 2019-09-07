بيكيه يضع مدربه أرنستو فالفيردي في موقف “مُحرِج”

بيكيه لا يتوقف عن إثاره الجدل..

قال مدافع فريق برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، إنه سافر إلى الولايات المتحدة رغم رفض مدربه أرنستو فالفيردي.

فخلال حديث للاعب المخضرم مع صحيفة “آس” الإسبانية،قال إنه سافر في أغسطس من العام الماضي لحضور بطولة الولايات المتحدة المفتوحة التنس.

وأشار بيكيه إلى أن فالفيردي عارض الأمر نظرًا لانشغال الفريق بافتتاحية الدوري الإسباني، بيد أنه سافر وتابع البطولة رُغم رفض المدرب.

وقال اللاعب.. “تحدثت إلى المدرب قبل انطلاق بطولة العام الماضي وأخبرته أنني أريد السفر لإتمام بعض المشارع التجارية”.

وأكمل “لقد رفض الفكرة، وأنا لم أرد إخباره بأنني سأسافر إلى مدينة أورلاندو. بعد الفوز ببطولة السوبر أمام إشبيلية تحدثت معه مجددًا”.

واختتم بيكيه “هذه المرة عندما علم أنني سأطير إلى أمريكا رفض لطول الرحلة الجوية، لكنني رغم ذلك سافرت وعدت قبل المباراة وفزنا بها، وهو ما جعل الأمور تسير بسلام”.