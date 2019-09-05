ديل بوسكي: نصف جماهير برشلونة لا تريد عودة نيمار

بات نيمار محط آمال مشجعي برشلونة بينما للبعض الآخر هو محط سخط..

قال مدرب المنتخب الإسباني السابق، فيثنتي ديل بوسكي، إنه ضد فكرة عودة نيمار دا سيلفا إلى الليجا مرة أخرى.

ويعتبر ديل بوسكي (68 عامًا) المؤسس الحقيقي للجيل التاريخي للاروخا وأحد أكبر المدربين في تاريخ الكرة الإسبانية.

فقد أشرف على تدريب المنتخب 8 سنوات وحصد معه لقب كأس العالم 2010، إضافة إلى لقبين لكأس أوروبا 2008 و2012.

وقال ديل بوسكي خلال مقابلة صحفية مع يومية “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إنه ورُغم إمكانات نيمار الهائلة، فإنه يرفض فكرة عودته إلى الليجا.

“اعتقد أنه من مصلحة الدوري الإسباني عودة اللاعب، لكن إن كنت مُدربًا لما وافقت على قدومه إلى فريقي”، هكذا افتتح ديل بوسكي حديثه.

وأضاف “رُغم أنه لاعب رائع فإنني لن افكر في ضمه، فقد تعامل بشكل سيء للغاية مع إدارة برشلونة”.

وأردف “إن استطلعت أراء أنصار برشلونة فستجد أن نصفهم لا يريدون عودة نيمار إلى الفريق بسبب ما اقترفه”.

وفشل برشونة في استقطاب اللاعب خلال نافذة الانتقالات الصيفية البائدة بعد سلسلة من المفاوضات مع إدارة باريس سان جيرمان.

وهو ما يعني أن نيمار (27 عامًا) في طريقه لقضاء الموسم الثالث تواليًا داخل أروقة النادي الباريسي بشكل رسمي.