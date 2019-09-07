بالصور.. 5 أماكن حول العالم لا تفوت زيارتها

نرمين عباس

بالتأكيد للسفر متعة كبيرة، نقدم لكم دليلاً سياحياً عن أفضل الوجهات التي يمكن زيارتها حول العالم قبل إنتهاء 2019

1- جزيرة بورتوريكو

تأتي بورتوريكو في المقام الأول لأنها واحدة من مناطق الجذب السياحي الرئيسية حيث تعود بقوة بعد إعصار ماريا الذي وقع قبل عام ونصف

وتتمتع بورتوريكو بمراكز فنون وحركات للسفن السياحية ومنظمان فنية وقاعات حفلات بالإضافة لفنادق فاخرة

2- مجمع هامبي بالهند

في ذروة إمبراطورية فيجاياناجار في القرن السادس عشر

ازدهرت هامبي كواحدة من أكبر وأغنى المدن في العالم

ويعيش إرثها المعماري في ولاية كارناتاكا الجنوبية الغربية مع أكثر من 1000 معلم حجري

بما في ذلك المعابد الهندوسية والحصون والقصور

ويمكن للمسافرين لهامبي الإقامة في معسكر كيشكيندا الجديد الذي تم تجديده حديثاً

كذلك وجود 10 خيام فخمة للنزول فيها

بالإضافة إلي رحلات في المنطقة ، وجولات أثرية وتسلق الصخور والقفز النهري في قوارب السلة

3- منتجع بنما

وهي منتجعات صديقة للبيئة جديدة مفتوحة على ساحل المحيط الهادئ في البلاد

تقع في جزيرة الباسفيك ببنما في الساحل الغربي

وتحتوي علي جزيرة خضراء مساحتها 400 فدان إلى جانب إتاحته الوصول إلى سبعة شواطئ مختلفة

مع إمكانية التجديف بالمانغروف ومشاهدة الحيتان

ويزرع المنتجع بعض أنواع الطعام المقدمة

ويحتوي على أثاث مصنوع من الأشجار المتساقطة ويحافظ على سياسة عدم استخدام البلاستيك ، بما في ذلك رمي براعم البابايا للقش

4- جزر سيتوشي باليابان

الفن والطبيعة يتناغمان في بحر اليابان الداخلي ففي جزر سيتوشي وهي من المناطق القديمة باليابان نجد جر تضم مناطق ساحلية

ومعرض فني كبير أقيم على ثلاث دفعات موسمية ويمكنك تجربة توازن الطبيعة والفن بشكل أفضل

بعد الذهاب ساعة واحدة إلى الجنوب من “الجزر الفنية”

عبر العبارة أو قطار شينكانسن لزيارة متحف هيروشيما التذكاري للسلام

وهو أحد أكثر المواقع التي تمت زيارتها في اليابان ، وأعيد فتحه في ربيع عام 2019

كذلك التمتع بمسارات جديدة تنتقل فيها عبر الحمضيات وبساتين الزيتون

وهي عبارة عن طرق مخصصة لركوب الدراجات افتتحت في أكتوبر 2018

5- جزيرة أولخون روسيا

تعتبر بحيرة بايكال في سيبيريا واحدة من أعمق البحيرات في العالم

وتحتوي على ما يقرب من 20 في المائة من المياه العذبة غير المجمدة في العالم

وهي بحيرة توفر الحياة البرية للدببة والثعالب والسلال

وأختام المياه العذبة النادرة والمهددة بالانقراض التي تسميها اليونسكو “غالاباغوس في روسيا”