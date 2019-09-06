بالصور.. أفضل 3 أماكن للزيارة في لندن

نرمين عباس

مدينة الضباب هي واحدة من أهم الوجهات السياحية التي يقصدها الزوار العرب

نقدم لكم دليلاً سياحياً لأفضل 3 أماكن يمكن زيارتها في لندن

1- مكتبة لوتينز وروبنشتاين

وهي مكتبة نابضة بالحيوية علي مدي عقد من الزمن، وتصطف عليها واجهات المتاجر الملونة

عندما تتوجه إلى الداخل ستجد لحظة من الهدوء في المتجر المشرق، جيد التنظيم

أيضاً صفحات كتاب مطوية بشكل معقد معلقة من السقف ، وبطاقات مرسومة يدوياً للبيع مقدماً ، ودرج متعرج يؤدي إلى المزيد من الكتب وطاولة للقراءة

2- تلة بريمروز

في شمال غرب لندن تقع تلة بريمروز التي عندما تصعد إلي قمتها ستحصل على مكافأة بانورامية مذهلة عبارة عن رؤية مذهلة بزاوية 360 درجة للندن

كانت التلة في السابق تستخدم للمبارزات في القرن الثامن عشر

أما الآن يستريح الزوار على العشب المصطف، ويمكنك إصطحاب حيوانك الأليف للتنزه ، وتتوفر نقطة مراقبة دائرية شاملة للمدينة

كما انها رائعة للتزلج ، حيث إنه المكان المناسب للذهاب للتزلج عندما تسقط الثلوج هناك

3- المعهد البريطاني للأفلام ، ساوث بانك

إذا كنت من محبي الفن بالتأكيد ستسعد عندما تجد نفسك محاطاً بالكثير من سحر الأفلام المعبأ في هذا المبنى المغلف بالزجاج والذي يقع على طول نهر التايمز

وتقدم السينما ذات الأربع شاشات بالداخل أفلامًا قديمة ومعاصرة وتستضيف سلسلة من المهرجانات السينمائية والتلفزيونية

كما يضم مكتبة ، وهي مكتبة مجانية تضم أكثر من 30 ألف عمل سينمائي وتلفزيوني ، بما في ذلك برامج تلفزيونية نادرة وكلاسيكيات سينمائية بريطانية