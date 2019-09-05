بند “قاتل” في عقد ميسي يسمح له بالرحيل عن برشلونة مجانًا

هل يرحل ميسي عن برشلونة في نهاية الموسم الحالي؟

قالت تقرير صادر عن صحيفة “إل بايس” الإسبانية إن قائد برشلونة ليونيل ميسي بإمكانه مغادرة الفريق بالمجّان.

بحسب ما أوردته الصحيفة في تقريرها الذي نشرته اليوم الخميس، فإن عقد ميسي مع برشلونة يحوي على بند قاتل وسري.

يسمح البند للنجم الأرجنتيني بمغادرة أسوار النادي الكاتالوني في نهاية كل موسم، ولن يضطر إلى الانتظار لنهاية مدة عقده الذي ينقضي صيف 2021.

ميسي (32 عامًا) كان قد جدد تعاقده مع حامل لقب الدوري الإسباني 8 مرات منذ الالتحاق بالفريق الأول صيف 2005.

ووفد إلى أكاديمية الفريق قادمًا من نيولز أولد بويز الأرجنتيني عام 2000، خمس سنوات أخرى كانت كفيلة بوصوله للفريق الأول.

الشرط الوحيد لتفعيل البند -بحسب أل بايس- هو انتقال ليونيل ميسي إلى أحد الأندية خارج القارة الأوروبية.

وصرّح مصدر داخل النادي -لم يتم الإفصاح عنه- أن وجود مثل هذه البنود لتخفيف الأعباء على اللاعب وعدم تقييده بالعقود.

ورغبة من إدارة الفريق في منحه حرية القرار إذا ما أراد عدم استكمال مع برشلونة وخوض تجربة احترافية أخرى.