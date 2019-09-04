برشلونة رفض نجم توتنهام من أجل نيمار “فخسر الإثنين”

قالت صحيفة “ديبور تيفو” الإسبانية إن برشلونة رفض التعاقد مع مهاجم توتنهام هوتسبير، لوكاس مورا، خلال ميركاتو الصيف المنجلي.

بحسب ما أوردته اليومية المقربة من دوائر النادي الكاتالوني، فإن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا كان على أجندة النادي بالفعل، لكن سعره حال دون التوصل إلى اتفاق.

إذ وضع المدير الرياضي للنادي، إيريك أبيدال، عدة بدائل حال فشل التعاقد مع نيمار، وكان مواطنه لوكاس مورا في صدارتهم.

وطلبت إدارة توتنهام من برشلونة مبلغ 50 مليون يورو من أجل التخلي عن مورا، وهو ما رفضه النادي الإسباني.

وسعى إداريو برشلونة من أجل سد العجز في خط هجوم الفريق بعد إصابة الثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبيلي.

إذ تغيبوا عن مباريات الفريق الثلاث بالدوري، مما اضطر المدرب أرنستو فالفيردي الزج بناشيء الأكاديمية كارليس بيريز وأنسو فاتي.

حامل لقب الدوري الإسباني تعرض إلى هزيمة في الافتتاح أمام أتليتك بلباو، قبل أن يحقق فوزًا بخماسية ضد ريال بيتيس ثم السقوط في فخ التعادل أمام أوساسونا.