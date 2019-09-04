يوفنتوس مُتمسّك بالحصول على نجم برشلونة

يوفنتوس سيعود في الشتاء لمحاولة التعاقد مع اللاعب..

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية إن إدارة يوفنتوس تنوي معاودة المحاولة لضم متوسط ميدان برشلونة، إيفان راكيتيش.

بحسب ما أوردته صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن يوفنتوس سيطارد اللاعب مرة أخرى، بأمر من المدرب ماوريسيو ساري.

ويرى ساري -الذي يمر بوعكة صحية- إن الدولي الكرواتي هو القطعة الناقصة في وسط ميدان يوفنتوس.

وتقدم البيانكونيري بالفعل بعرض إلى إدارة برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المنجلي، بيد أن الرفض كان حاضرًا.

اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا ينتهي تعاقده مع الفريق الكاتالوني بإنقضاء موسم 2020-2021.

ولا يبدو أنه مقتنعًا بفكرة البقاء بعد تعاقد النادي مع آرثر ميلو وفرانكي دي يونج، وإعطاء المدرب فالفيردي لسيرجي روبيرتو أدوارًا بالوسط.

إذ تقلصت فرص مشاركاته بشكل كبير، ويخطط للخروج من أجل اللعب بشكل دوري والحفاظ على مكانته بالمنتخب الكرواتي.

تقرير لاجازيتا أشار إلى أن بطل إيطاليا سيغري اللاعب بمكان أساسي في الفريق، وراتب قوي خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

جدير بالذكر أن راكيتيتش انتقل إلى برشلونة صيف 2014 قادمًا من إشبيلية في صفقة كلفت خزائن البلاوجرانا نحو 18 مليون يورو.