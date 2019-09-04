فشل المليشيات مستمر.. إسقاط “مسيرة” و3 صواريخ حوثية

البلاد – وكالات

أسقطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس (الثلاثاء)، طائرة بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من عمران باتجاه المملكة، فيما اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، أمس، 3 صواريخ باليستية في سماء نجران أطلقتها الميليشيات الحوثية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، اعتراض الطائرة الحوثية، مشدداً على أن محاولات الميليشيات الحوثية إطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل. وأضاف: “التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية”.

واعتبر المالكي أن “المحاولات الإرهابية المتكررة أخيراً من الميليشيات الحوثية الإرهابية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها”، مشيراً إلى أن ما تقوم به الميليشيات من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابيين.

وقطع باستمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد تلك الميليشيات لتحييد وتدمير هذه القدرات بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ولمزيد من القلاقل في صنعاء، دست ميليشيات الحوثي العشرات من عناصرها والموالين لها في شركات خاصة بالحراسة الأمنية؛ إذ نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية قولها: إن ميليشيات الحوثي عينت مشرفاً لها كـ”مندوب” في كل شركة خاصة بالحراسة الأمنية بالعاصمة صنعاء.

وأوضحت أن الميليشيات فرضت على إدارة تلك الشركات توظيف العشرات من عناصرها ضمن الحراس الجدد التابعين لهذه الشركات الخاصة، التي تقوم بتأمين وحراسة المراكز والمنشآت والمؤسسات والشركات التجارية والمعاهد ومنظمات المجتمع المدني، وبشكل خاص المنظمات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن أن هذه الخطوة الحوثية تأتي في إطار العمل التجسسي والاستخباراتي للميليشيات ومراقبة عمل المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تتهمها الجماعة بإدارة ما تسميها “الحرب الناعمة”.