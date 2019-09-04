“الخريف” يزور المدينة الصناعية الأولى ووكالة الثروة المعدنية بجدة

جدة : واس

أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن موظفي الوزارة إلى جانب بقية “منظومة الصناعة”، يشكلون الثروة الحقيقية لبناء ونماء وتطوير الأنظمة والقوانين التي ستسهم في خلق بيئة استثمارية صناعية جاذبه.

وأعرب معاليه خلال زيارته اليوم المدينة الصناعية الأولى ووكالة الثروة المعدنية بمحافظة جدة، عن حرصه على لقاء موظفي الوزارة ومنتسبي “مدن” بالمدينة الصناعية، مستمعاً إليهم من أجل رسم خارطة طريق لإبراز إبداعاتهم الفكرية، مفيداً أن هذه المجهودات والافكار ستسهم – بإذن الله -، في تطوير الخدمة المقدمة للمستثمر الصناعي.

وأوضح أن منظومة الصناعة تعمل بشكل تكاملي من أجل الارتقاء بالصناعة المحلية، وجعلها الخيار الأول للمستثمر المحلي أو الأجنبي والعمل لتفعيل برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، الذي يُعد أكبر برنامج من برامج رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أفاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، المهندس عبدالعزيز العبدالكريم، أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، في إطار تعزيز منافسة الصناعات المحلية لنظائرها العالمية، مبيناً أن “مدن” سيكون لها دور ريادي في تهيئة البنية التحتية للصناعة في المملكة، إضافة إلى مدنها الصناعية المنتشرة في أرجاء البلاد.