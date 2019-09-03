مشكلة سيلان اللعاب من فم الطفل..الأسباب و طرق العلاج

تعاني بعض الأمهات من مشكلة سيلان اللعاب من فم الطفل خصوصا عند مرحلة متقدمة من العمر، وتبدأ فى البحث عن حلول دون معرفة الأسباب الرئيسية والتى إذا تم معرفتها كان العلاج سهل، ولأن صحيفة البلاد تهتم بطفلك جئنا لكِ بأسباب سيلان اللعاب من فم الطفل…
1/ الإرتجاع الحمضي حيث أن هناك أطفال يعانون من مشكلة فى المعدة أدت إل ذلك.
2/ مشاكل الأسنان: مثل إلتهاب اللثة أو بروز الفك العلوي.
3/ تأخر النمو العقلي للطفل: حيث أن سيلان اللعاب بدون تحكم يدل على أنه هناك مشكلة عقلية ولابد من الذهاب الى الطبيب.
4/ مشكلة فى عضلات الوجه: فبعض الاطفال يكون لديهم فى مشكلة فى التحكم بعضلات الفك.
5/ إلتهابات الفم الفيروسية والقرح: وهذه الالتهابات قد تزيد من اللعاب عند الطفل أحيانا، ولكن تعتبر مشكلة مؤقتة بمجرد علاج الالتهاب يتوقف سيلان اللعاب.
6/ مشاكل الأنف: قد تسبب أحيانا التهابات الجيوب الانفية والحساسية سيلان اللعاب من الفم عند الطفل، ولذلك لابد من معالجة مشكلة الأنف أولا.
أما عن طرق العلاج :