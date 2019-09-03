صحة و عافية

مشكلة سيلان اللعاب من فم الطفل..الأسباب و طرق العلاج

فرناس حفظيaccess_time4 / محرم / 1441 هـ       3 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

تعاني بعض الأمهات من مشكلة سيلان اللعاب من فم الطفل خصوصا عند مرحلة متقدمة من العمر، وتبدأ فى البحث عن حلول دون معرفة الأسباب الرئيسية والتى إذا تم معرفتها كان العلاج سهل، ولأن صحيفة البلاد تهتم بطفلك جئنا لكِ بأسباب سيلان اللعاب من فم الطفل…

1/ الإرتجاع الحمضي حيث أن هناك أطفال يعانون من مشكلة فى المعدة أدت إل ذلك.

2/ مشاكل الأسنان: مثل إلتهاب اللثة أو بروز الفك العلوي.

3/ تأخر النمو العقلي للطفل: حيث أن سيلان اللعاب بدون تحكم يدل على أنه هناك مشكلة عقلية ولابد من الذهاب الى الطبيب.

4/ مشكلة فى عضلات الوجه: فبعض الاطفال يكون لديهم فى مشكلة فى التحكم بعضلات الفك.

5/ إلتهابات الفم الفيروسية والقرح: وهذه الالتهابات قد تزيد من اللعاب عند الطفل أحيانا، ولكن تعتبر مشكلة مؤقتة بمجرد علاج الالتهاب يتوقف سيلان اللعاب.

6/ مشاكل الأنف: قد تسبب أحيانا التهابات الجيوب الانفية والحساسية سيلان اللعاب من الفم عند الطفل، ولذلك لابد من معالجة مشكلة الأنف أولا.

أما عن طرق العلاج :

1/ تقوية عضلات الفم: وذلك عن طريق مساعدة الأم للطفل بتدريب الطفل على فتح وغلق فمه لتحريك الفك، بالإضافة إلى مضغ العلك فهو يساعد فى تقوية عضلات الفك.

2/الحفاظ على جفاف الفم: وذلك عن طريق إستخدام المناديل الورقية لتخفيف اللعاب بشكل مستمر.

3/الإهتمام بصحة الفم والأسنان: وذلك عن طريق غسل الفم بإستمرار لأن نظافة الفم تقلل من سيلان اللعاب.

4/تدريب الطفل على البلع: وذلك عن طريق الأم عندما تأكل أمام الطفل وتمضغ الأكل وتبلعه، وبهذا الشكل فهى تعلم الطفل كيفية تناول الطعام وبلعه بشكل صحيح، كما يفضل أن يأكل الأطعمة الصلبة مثل الجزر والتفاح أو الحلوى المطاطية مثل المارشميلو لأنها تساعد على تقوية عضلات الفك.

5/وضعية نوم الطفل: أحيانا هناك أطفال يحدث لديهم سيلان اللعاب أثناء النوم، لذلك عليكِ تغيير وضعية نوم الطفل، ويستحسن أن ينام على ظهره.

vernas hefzy

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *