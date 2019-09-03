“البلدية والقروية” تناقش تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة

جدة : البلاد

أقامت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون الفنية في الرياض اليوم, ورشة عمل حول برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة “مسار”، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور خالد بن محمد الجماز، ووكيل الوزارة للشؤون البلدية سليمان بن حمد البطحي, ومشاركة مختلف الجهات ذات العلاقة وممثلي الشركات المؤهلة لمحطات الوقود.

وأوضح معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس خلال افتتاحه الورشة, أن هذه الورشة تأتي انطلاقاً من حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على تحقيق أهداف برنامج “مسار” لتحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة.

وبين أن الورشة تهدف للتعريف بأهداف برنامج مسار، وإلقاء الضوء على الوضع الراهن لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، بالإضافة إلى التعريف بآلية تأهيل هذه الأماكن وتوفير الحافز وتعزيز الالتزام بأهمية تطبيق المعايير واللوائح لتأهيل الشركات، وكذلك التشجيع على الدخول والاستثمار في قطاع محطات الوقود.

من جانبه أفاد الدكتور الجماز، أن الورشة استعرضت لمحة تاريخية حول قطاع محطات الوقود، إلى جانب مناقشة عدد من المحاور أهمها (آلية التأهيل والشركات المؤهلة، تصنيف الطرق ذات الأولوية لمتابعة محطات الوقود ومراكز الخدمة، وآلية حصر وتقييم ومراقبة هذه الأماكن)، وكذلك عرض نموذج للخدمات المتوقع وجودها داخل هذه المحطات والمراكز.