دوريان يحبس أنفاس «فلوريدا» .. والقنصلية السعودية تحذر المواطنين

فلوريدا ــ وكالات

فيما دعت القنصلية السعودية في تكساس مواطنيها إلى “التقيد بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية”، أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير، اشتداد قوة الإعصار “دوريان” ليصبح من الفئة الرابعة على مقياس “سافير- سمبسون” الذي يضم خمس فئات، مع رياح تبلغ سرعتها حوالى 215 كيلومترا في الساعة. وقالت القنصلية السعودية: “نأمل التقيد بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية في المدينة التي تسكن بها، علماً أننا سنقوم بالإجراءات اللازمة للاخلاء عندما تعلن السلطات الرسمية بدء الإخلاء”.

وحبس الإعصار أنفاس سكان ولاية فلوريدا، الذين عكفوا على تخزين الطعام والماء وتحصين منازلهم استعدادا لمواجهة ” دوريان”، بينما يتهيأ آخرون لإخلاء منازلهم. إذ يخشى خبراء الأرصاد أن تجتاح رياح قوية وأمواج عالية وأمطار غزيرة أجزاء من الولاية لفترة طويلة. وأشار المركز الأعاصير، إلى أن الإعصار موجود فوق المحيط الأطلسي على بُعد نحو 925 كيلومترا شرق مدينة ويست بالم بيتش بفلوريدا، وعلى بُعد 645 كلم شرق جزر البهاما. وقد أعلن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس حالة الطوارئ لجميع مقاطعات الولاية الـ67، ودعا ملايين السكان إلى الاستعداد للعاصفة التي قال: إنها يمكن أن تتحول إلى “حدث كبير”، فيما ظل سكان مدينة ميامي في فلوريدا يحصنون منازلهم ومحالهم بألواح خشبية قبل وصول الإعصار.

وأضاف ديسانتيس: “نتوقع كمية كبيرة من الفيضانات.. وندعو جميع سكان فلوريدا إلى تخزين طعام وأدوية وماء تكفي لمدة سبعة أيام”، غير أنه قال: “إن السلطات المحلية لم تأمر بعد بإخلاء مناطق، إلى أن تتضح لدى الراصدين الجويين الصورة النهائية للمناطق التي سيمر بها الإعصار”. وأضاف: “إذا كنت في منطقة إخلاء وصدر أمر بذلك، الرجاء تنفيذه”. وقال الحرس الوطني في فلوريدا: إنه وضع نحو 4 آلاف من عناصره في حالة تأهب لمواجهة الحدث.

وحذرت دول عربية رعاياها المقيمين في الولايات المتحدة من خطر الإعصار دوريان الذي يتوقع أن يضرب ولاية فلوريدا ليل الإثنين القادم، إذ أعلمت قنصلية الإمارات في نيويورك مواطنيها المقيمين في فلوريدا، بأنها ستقوم بإجلائهم قبل وصول الإعصار.