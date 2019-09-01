دهون الجنب أو الظهر.. الأسباب وطرق العلاج

دهون الجنب أو الظهر ، مشكلة كبرى تشوه الجسم الرياضي ويعاني منها عدد كبير، ما يسبب لهم بعض الأضرار النفسية.

الصحة كذلك تتأثر وليس المظهر فقط، لذا يحاول الجميع التخلص من تلك الدهون قبل سواها، تقرير “سكاي نيوز” عرض للأمر وأسبابه وسبل علاجه.

– الوراثة

أحيانا تأتي دهون الجنب أو الظهر نتيجة أسباب وراثية تكون مسؤولة عن تراكمها.

– قلة الحركة

– الجلوس لأوقات طويلة.

– الجلوس بطريقة أو وضع خاطئ مثل انحناء الظهر.

تلك الطريقة تؤدي إلى ضعف العضلات في هذه المنطقة فتتزايد الدهون.

– تناول كمية كبيرة من الدهون والنشويات يعمل على زيادة الدهون في الظهر.

هناك بالفعل طرق للتخلص من دهون الجنب أو الظهر، نوجزها في التالي:

– ممارسة الرياضة الخاصة بتحريك وتقوية عضلات الظهر.

– التركيز في الجلوس بطريقة صحيحة أي أن يكون الظهر مستقيما.

– اتباع نظام غذائي صحي.

– فقدان الوزن.

– من الممكن اللجوء لجلسات إذابة الدهون وشد الترهلات لدى طبيب متخصص