جوجل تطرح (أندرويد 10) بميزة الوضع المظلم

القاهرة – هاشم الهاشم

كشفت شركة جوجل مؤخراً عن الاسم الرسمى لنظام Android Q؛ حيث قررت الشركة تسمية نظام التشغيل الجديد باسم “Android 10″، بعدما مر نظام التشغيل بالعديد من إصدارات المطورين والإصدارات التجريبية العامة، ومن بين المميزات الجديدة للنظام توفير الوضع المظلم .

وذكر موقع “toi ” الهندي، أن هذه الميزة موجودة منذ النسخة التجريبية العامة الأولى، وتم تأكيدها فى مؤتمر المطورين IO أيضًا، ويمكن تشغيل سمة الظلام من علامة تبويب البطارية داخل تطبيق الإعدادات.

كما تعمل جوجل عبر أندرويد 10 على تحسين خصوصية المستخدمين من خلال جعل الوصول إلى الموقع أكثر دقة حتى تتمكن من التحكم فيه بشكل كامل، بالإضافة إلى تمكين وتعطيل خدمة الموقع، سيكون هناك خيار ثالث يتيح للتطبيق الوصول إلى موقعك فقط عند الاستخدام أو النشط.

وفى النظام الجديد، تقدم جوجل ميزة جديدة تتيح للمستخدمين نقل الملفات بسهولة أكبر، حيث يقال: إن الشركة تسميها “مشاركة سريعة”، وقد كان لدى جوجل بالفعل ميزة مماثلة من قبل تسمى “Android Beam” ولكن تمت إزالة الميزة فى الإصدارات اللاحقة.

أما مؤشر الطاقة الذى يكشف عن سعة البطارية المتبقية فقد تغير مع نظام Android 10، حيث سيعرض نظام التشغيل نصًا مثل “حتى 11 مساءً” بدلاً من النسبة المئوية، ووفقًا لبعض التقارير، من المفترض أن تظهر هذه النصوص فقط بعد مستوى بطارية معين.

كما أضافت شركة جوجل ميزات جديدة لتطبيق Google Duo لمكالمات الفيديو، وذلك فى تحديث نسخة V60 من التطبيق ، حيث يوفر Google Duo وضع الإضاءة المنخفضة لتحسين مكالمة الفيديو في الإضاءات المظلمة كما أطلق ميزة التثبيت على الشاشة الرئيسية وميزة حذف سجل المكالمات.

ومن خلال تحديث الإصدار V60 يحصل Google Duo على وضع إضاءة منخفضة جديد، يعمل على تحسين سطوع الفيديو في بيئة مظلمة ويزيد من التعرض بهامش صغير.

كما يوجد زر مخصص أثناء مكالمات الفيديو والذي عند الضغط عليه سيتم تبديل وضع الإضاءة المنخفضة مما يزيد من السطوع ، وسيتم ضبط السطوع تلقائيًا وفقًا للبيئة بسلاسة دون التأثير على الفيديو، وسيبدأ وضع الإضاءة المنخفضة في الانتشار على مستوى العالم لمستخدمي iOS و Android هذا الأسبوع.

ويجلب الإصدار v60 ميزة حذف سجل المكالمات التي ستحذف سجل المكالمات لكل جهة اتصال وسيعاد تأكيد التطبيق مع المستخدمين إذا كانوا يرغبون في حذف السجل.

يتوفر Google Duo v60 للتنزيل من Google Play Store، ولكن سيتم طرح هذه الميزات الجديدة بشكل تدريجي للمستخدمين.