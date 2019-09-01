صحة و عافية

ثمرة التنين تقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية و النوبات القلبية

فرناس حفظيaccess_time2 / محرم / 1441 هـ       1 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

تعتبر فاكهة التنين (Dragon fruit) أو (pitaya) من الفواكه  النادرة والغريبة ولها فوائد عديدة لإنها، غنية بالفيتامينات والمعادنن التى لها تأثير قوى فى علاج الكثير من الأمراض والوقاية منها أيضا، وتتميز فاكهة التنين بشكلها المميز ولونها الأصفر والأحمر، وهى تزن حوالي مائة وثمانية وتسعين جراما، وتحتوي على 60 سعرة حرارية وبذلك فهى منخفضة السعرات الحرارية.

وتساعد فاكهة التنين على خفض خطر الإصابة بأمراض القلب لإحتوائها على فيتامين ج، كما تحتوي على فيتانين (ب1، ب2، ب3) بالإضافة إلى المعادن المهمة لصحة الجسم مثل الكالسيوم والفسفور .

وتحتوي أيضا على مضادات الأكسدة التي من جانبها تعمل على محاربة الجذور الحرة التى قد تسبب الإصابة بالسرطان، كما تساعد فى التخلص من الإمساء وتحسن أداء الجهاز الهضمي.

 

كما تعمل على إستقرار نسبة السكر بالدم، وتساهم فى الوقاية من إضطرابات الجهاز التنفسي والربو والسعال والبرد والإنفلونزا، بالإضافة إلى مكافحة إلتهاب المفاصل ، وتقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، والنوبات القلبية، وتعمل على تدفق الدم بشكل سليم فى الشرايين وبالتالي تقلل من حدوث الجلطات.

وتعد فاكهة التنين من الفواكه الهامة لنضارة البشرة، إذ أنها تساعد على علاج حب الشباب، وترطيب البشرة، وتأخر ظهور التجاعيد.

كما يمكن للحامل تناول ثمرة التنين لأنها غنية بالعديد من الفوائد الصحية الهامة لصحة الأم والجنين، خاصة لصحة دماغ الطفل.

vernas hefzy

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