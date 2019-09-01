ثمرة التنين تقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية و النوبات القلبية

تعتبر فاكهة التنين (Dragon fruit) أو (pitaya) من الفواكه النادرة والغريبة ولها فوائد عديدة لإنها، غنية بالفيتامينات والمعادنن التى لها تأثير قوى فى علاج الكثير من الأمراض والوقاية منها أيضا، وتتميز فاكهة التنين بشكلها المميز ولونها الأصفر والأحمر، وهى تزن حوالي مائة وثمانية وتسعين جراما، وتحتوي على 60 سعرة حرارية وبذلك فهى منخفضة السعرات الحرارية.
وتساعد فاكهة التنين على خفض خطر الإصابة بأمراض القلب لإحتوائها على فيتامين ج، كما تحتوي على فيتانين (ب1، ب2، ب3) بالإضافة إلى المعادن المهمة لصحة الجسم مثل الكالسيوم والفسفور .
وتحتوي أيضا على مضادات الأكسدة التي من جانبها تعمل على محاربة الجذور الحرة التى قد تسبب الإصابة بالسرطان، كما تساعد فى التخلص من الإمساء وتحسن أداء الجهاز الهضمي.
كما تعمل على إستقرار نسبة السكر بالدم، وتساهم فى الوقاية من إضطرابات الجهاز التنفسي والربو والسعال والبرد والإنفلونزا، بالإضافة إلى مكافحة إلتهاب المفاصل ، وتقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، والنوبات القلبية، وتعمل على تدفق الدم بشكل سليم فى الشرايين وبالتالي تقلل من حدوث الجلطات.