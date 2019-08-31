هل تعاني من الكوابيس أثناء النوم؟.. هذه الأطعمة هي السبب!

هل تعاني من الكوابيس أثناء النوم؟، ربما السبب ليس أفلام الرعب، أو حتى الشعور بالقلق، أو الأدوية، أو حتى النوم بمعدة ممتلئة.

موقع “List Verse” قال بخلاف ذلك إن نوع الطعام قد يسبب الكوابيس أكثر من غيره، وتلك الأنواع يجب الابتعاد عنها قبل موعد النوم.

ونستعرض في التقرير التالي لتلك الأنواع المسببة للكوابيس:

الشطة

باحثون أكدوا عبر مجلة “Frontiers in Psychology”، أن الأشخاص الذين تناولوا طعاماً يحتوي على الشطة قد واجهوا مشكلة في النوم.

يظل الأشخاص مستيقظين في السرير فترة أطول من تلك المرات التي لم يتناولوا فيها الشطة.

كما أنهم كانوا أكثر قابلية للإصابة بالكوابيس من غيرهم.

يعتقد الباحثون أن الشطة والمأكولات الحارة تزيد من حرارة الجسم، ما ينبه الجهاز العصبي ويزيد من احتمال تعرض الشخص للكوابيس.

الكعك والبسكويت

الكعك والبسكويت يحتويان على كميات كبيرة من الدهون والنشويات، وهي بالتأكيد مكونات قد تؤدي لزيادة كبيرة في الوزن.

إلا أن بعض الدراسات أثبتت أيضا أن الجرعة العالية من السكريات والدهون الموجودة في هذه المأكولات قد تسبب اضطراب في مرحلة “حركة العين السريعة” أو “Rapid Eye Movement”.

وهي إحدى المراحل التي يمر بها النائم، والتي يتم فيها تكوين الأحلام وتجسيدها داخل المخ.

رقائق البطاطس

اكتسبت رقائق البطاطس المصنعة شعبية سيئة بين المأكولات، بوصفها طعام غير صحي ويؤدي لزيادة الوزن وزيادة نسبة الكوليسترول بالدم.

وكذلك لاحتوائها على مواد حافظة يعتقد البعض أنها شديدة الضرر على جسم الإنسان، إلا أنه يبدو أن هذه ليست كل أضرار رقائق البطاطس.

الباحثون وجدوا أن كمية الزيوت التي تحتويها رقائق البطاطس قد تكون مسئولة عن تدني جودة النوم للأشخاص الذين يتناولونها قبل الذهاب للفراش، وهو ما يؤدي أحياناً إلى الإصابة بالكوابيس، خاصة إذا حدثت متاعب في الهضم ناتجة عن هذه الزيوت أثناء النوم.

المشروبات الغازية

ينصح كثير من الأطباء بالامتناع قدر الإمكان عن المشروبات الغازية، لما لها من آثار سلبية على مختلف أجزاء الجسم.

لكن بعض الباحثين وجدوا أن المشروبات الغازية أيضاً قادرة على إصابتك بالكوابيس.

خاصة تلك التي تحتوي على الكافيين، الذي يصعب عملية النوم على الجهاز العصبي، ويقلل كذلك من جودة النوم.

وينصح الباحثون بالامتناع عن المشروبات الغازية بمدة لا تقل عن أربع ساعات قبل النوم، لتقليل احتمال الإصابة بالكوابيس.

الشيكولاتة

تحتوي الشيكولاتة على كميات من الكافيين، الذي قد يؤدي إلى صعوبة في النوم، ويقلل من جودته، كما أن الشيكولاتة تؤدي للإصابة بالكوابيس، بسبب احتوائها على مواد تؤثر على الحالة العصبية والنفسية للإنسان، مثل مادة الثيوبرومين.

ويعتقد الباحثون أن الرجال أكثر عرضة من النساء للإصابة بالكوابيس، بسبب تناول الشيوكولاتة قبل موعد النوم.