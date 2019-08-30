قيادات شابة بأمانة المدينة

أصدر أمين منطقة المدينة المنورة المكلف عبدالله بن عبدالعزيز التويجري، عددًا من القرارات الإدارية التي تقضي بتكليف عددٍ من الكفاءات الشابة . وتهدف التشكيلات الجديدة لتجديد الطاقات وإبراز مهارات القيادات ، وتهيئة الصف الثاني من القيادات ، والعمل على تمكين الشباب مع أهمية استفادتهم من الخبرات السابقة في مجال العمل وشملت القرارات تكليف عبدالله محمد آل طالع وكيلاً للخدمات، والمهندس سعد نخيلان السهلي مديراً للإدارة العامة للبلديات الفرعية والضواحي، بالإضافة لعمله، وعبدالرحمن عودة الجهني مساعداً لمدير إدارة الإعلام، وحث أمين منطقة المدينة المنورة المكلف الجميع ببذل ومضاعفة الجهود في خدمة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لأهالي، وزوار مدينة الرسول، صلى الله عليه وسلم .