مؤتمر دولي لطب الأسنان بجامعة المؤسس

جدة ــ عبدالهادي المالكي

تنظم جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في كلية طب الأسنان ومستشفى الأسنان الجامعي مؤتمراً بعنوان “مؤتمر جامعة الملك عبدالعزيز الدولي الخامس لطب الأسنان”، بمشاركة ما يزيد عن ٢٠٠٠ ممارس وممارسة في مجال طب الأسنان”، وذلك خلال الفترة من ٢١ – ٢٤ أكتوبر للعام ٢٠١٩م، بفندق الريتز كارلتون بمدينة جدة.

ويُعدّ المؤتمر الذي سيُعقد خلاله أول هاكثون لاختراعات طب الأسنان في المملكة, من أكبر مؤتمرات طب الأسنان في المنطقة، ويتميز تحت شعاره “التميز في التعليم والابتكار والعناية بالمرضى” بالكثير من التحديثات لمواكبة آخر تطورات طب الأسنان ومواجهة أبرز تحديات التخصص في مجتمعنا، متضمناً كذلك مجموعة من المحاضرات والندوات وورش العمل، إضافة لمعرض مصاحب يضم أكبر الشركات ذات العلاقة بطب الأسنان.

ويستضيف المؤتمر إلى جانب المتحدثين العالميين المتميزين من عدة دول في مختلف مجالات طب الأسنان لنقل خبراتهم، وأبرز ما توصل له طب الأسنان الحديث, متحدثين محليين بارزين لتوضيح مدى التطور والكفاءة التي وصلت لها المملكة العربية السعودية في هذا المجال، ويتخلل المؤتمر استضافة عمداء كليات طب الأسنان، وعدد من الشخصيات من صناع القرار فيما يخص صحة الفم والأسنان، في حين تناقش الندوات المصاحبة للمؤتمر العديد من الأوضاع التي تهم الممارس الصحي بصفة عامة وممارس صحة الفم والأسنان بصفة خاصة، كالتوعية بحقوق المريض وحقوق الممارس الصحي، ومجالات عمل خريج طب الأسنان وريادة الأعمال، وتسخير التقنية الحديثة في طب الأسنان، وسلامة المرضى ومكافحة العدوى، وتعليم طب الأسنان، والعديد من القضايا الأخرى.

من ناحية أخرى، عقد الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز اجتماعه الدوري الثالث برئاسة مدير جامعة الملك عبدالعزيز، ورئيس مجلس نظارة الوقف العلمي الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، وأعضاء مجلس النظارة،

وقد خلال اللقاء مناقشة عدة محاور، من أهمها استعراض تقرير إنجازات الوقف العلمي للنصف الأول من العام 2019م؛ وفقاً لمؤشرات الخطة الاستراتيجية المعتمدة، واعتماد الميزانية المالية، واعتماد لائحة الموارد المالية وغيرها من المحاور.

وأفاد المدير التنفيذي للوقف العلمي الدكتور عصام بن حسن كوثر، أنّ المجلس ناقش عدداً من القرارات المهمة لتطوير أداء الوقف وزيادة موارده المالية، بما يحقق أهدافه ورسالته الرامية إلى خدمة المجتمع، وذلك من خلال معالجة مشكلاته بطرقٍ إبداعية؛ وفقاً لمخرجات رؤية 2030.

الجدير بالذكر بأن مجلس النظارة يعقد اجتماعه بصورةٍ دورية ليتابع كافة تقارير الأداء في الوقف العلمي، ويضم في عضويته عدداً من أصحاب العلم ورجال الأعمال المؤثرين.