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دبي تطلق أول مركز لوجيستي بتقنية الروبوت

نرمين عباسaccess_time27 / ذو الحجة / 1440 هـ      29 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

أطلقت شركة IQ القابضة بدبي أول مركز من نوعه بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوفر وظائف وخدمات لوجستية بإستخدام الروبوت

ويوفر المركز الخدمات الأكثر تطوراً بدبي باستخدام باقة متكاملة من الحلول المدعمة بحلول الروبوت

والذكاء الاصطناعي والمنصات البرمجية التي يمكن الاستفادة منها في دعم قطاع الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد

وسيدعم المركز احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحاضنات ومسرعات الأعمال

إضافة إلى أنشطة التجارة الإلكترونية، للمساعدة في تسريع وتيرة نمو هذه الأعمال

ونظراً لاعتماده على أحدث ما يوفره قطاعين التكنولوجيا والروبوتات للتفاعل بسلاسة وسهولة مع منصات العملاء الإلكترونية

يضمن المركز تقديم خدمات الاستجابة والتخزين وحماية حزمة البيانات وغيرها من الخدمات الأخرى

ووفقاً لبيان الشركة اليوم فلا تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة سوى لإنشاء تطبيق أو موقع إلكتروني قائم على نموذج أعمالها

ليتولى مركز «آي كيو فولفيلمنت» تزويد هذه الشركات بخدمات التخزين ومعالجة الطلبات وتسليمها، وذلك من خلال الارتقاء بمختلف الجوانب اللوجستية إلى أعلى مستويات الكفاءة

نرمين عباس

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