دبي تطلق أول مركز لوجيستي بتقنية الروبوت

نرمين عباس

أطلقت شركة IQ القابضة بدبي أول مركز من نوعه بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوفر وظائف وخدمات لوجستية بإستخدام الروبوت

ويوفر المركز الخدمات الأكثر تطوراً بدبي باستخدام باقة متكاملة من الحلول المدعمة بحلول الروبوت

والذكاء الاصطناعي والمنصات البرمجية التي يمكن الاستفادة منها في دعم قطاع الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد

وسيدعم المركز احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحاضنات ومسرعات الأعمال

إضافة إلى أنشطة التجارة الإلكترونية، للمساعدة في تسريع وتيرة نمو هذه الأعمال

ونظراً لاعتماده على أحدث ما يوفره قطاعين التكنولوجيا والروبوتات للتفاعل بسلاسة وسهولة مع منصات العملاء الإلكترونية

يضمن المركز تقديم خدمات الاستجابة والتخزين وحماية حزمة البيانات وغيرها من الخدمات الأخرى

ووفقاً لبيان الشركة اليوم فلا تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة سوى لإنشاء تطبيق أو موقع إلكتروني قائم على نموذج أعمالها

ليتولى مركز «آي كيو فولفيلمنت» تزويد هذه الشركات بخدمات التخزين ومعالجة الطلبات وتسليمها، وذلك من خلال الارتقاء بمختلف الجوانب اللوجستية إلى أعلى مستويات الكفاءة