6 أدوية طبيعية لآلام الظهر.. عالج نفسك سريعا دون طبيب!

العمل القاسي أو المكتبي كلاهما يتسبب في آلام بالظهر والفقرات العنقية، وهو ما يؤدي بكثير من الناس لتناول العقاقير.

بدون عقاقير يمكن علاج آلام الظهر بحسب موقع “Daily Medical”، فهناك بعض الأعشاب التي تساعد في ذلك نرصدها في التقرير التالي:

الزنجبيل

يمكن خلطه بماء دافئ يقترب من الغليان، ثم يقلب قليلا ويصفى ويوضع في شاش.

يوضع الخليط على مكان الألم ثلاث مرات في اليوم.

ومن الممكن أن يتم العلاج أيضا عن طريق عمل شراب الزنجبيل والقرفة والقرنفل ويشرب 3 مرات لتسكين الألم.

القمح

يوضع الدقيق علي نار هادئة حتي يصبح القمح عجينة، ثم نتنظر قليلا حتي تصبح درجة حرارته عالية إلى حد ما.

توضع هذه العجينة علي مكان الألم ويفضل أن تكون ساخنة قدر المستطاع وتستخدم ثلاث مرات يومياً.

الحلبة

تطحن جيدا ثم تخلط باللبن أو الماء لنصنع منها عجينة، توضع العجينة على مكان الألم ثلاث مرات يوميا.

وتوضع العجينة وهي ساخنة قدر ما يستطيع المريض.

أوراق الكرنب الملفوف

توضع أوراق الكرنب مع اللبن الساخن حتي تنضج تماما، وحتي تصبح لينة للغاية.

توضع سريعا علي مكان الألم، ويفضل أن تظل ليلة كاملة أو يوم كامل.

أوراق الكافور

يسخن الزيت حتي يصبح دافئا ثم يدلك به منطقة الألم لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

يكرر ذلك من مرتين إلى ثلاث مرات يومياً .

زيت الزيتون

يسخن الزيت ثم تدلك به منطقة الألم لمدة 10 دقائق، ويتم تكرار ذلك 5 مرات يوميا.