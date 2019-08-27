نصائح لسنة دراسية جديدة بصحة وعافية

تعتبر المدارس من الأماكن التى يجتمع بها عدد كبير من الأطفال، وهو الأمر الذى يؤدي إلى إنتشار العدوى والفيروسات، لذلك على كل أم أن تعد أولادها لسنة دراسية صحية، ولأن صحيفة البلاد تهتم بكل أم وطفل جئنا إليكِ اليوم عزيزتي القارئة ببعض النصائح لوقاية أطفالك من أي عدوى والإهتمام بصحتهم أثناء فترة الدراسة.
1/ قومي بإعطاء طفلك مطهر أو صابونة مطهرة لكي يستخدمها فى المدرسة وإذا كان طفل صغير، فمن الممكن أن تخبري المسؤولة عن نظافة الأطفال فى المدرسة.
2/ عليكِ أن تعلمي أطفالك عند العطس يقوموا بوضع منديل على أنفهم لعدم إنتشار العدوى، فمثلما تريدين صحة جيدة لطفلك عليكِ أيضا المحافظة على صحة الأطفال الآخرين.
3/ اذا كان الطفل درجة حرارته مرتفعة، إبقيه فى المنزل فهذا أفضل له.
4/ حافظى على تطعيمات الطفل ومواعيدها.
5/ اذا كان طفلك يتناول علاج أو أدوية فعليكِ أن تخبري معلمته بذلك، لأن الطفل لا يعي أهمية ذلك.
6/ علمي طفلك أن لا يستخدم أدوات أصدقائه فى الصف.
7/ إعتني بنظافة طفلك قبل وبعد ذهابه من المدرسة، عن طريق غسل الأسنان، وغسل الآيدي.
8/ إهتمي بتغذيته وقدمي له دائما الفواكه والخضروات الطازجة بدلا من الحلويات والمأكولات المصنعة.
9/ إهتمي بأن يحصل طفلك على وقت نوم كافي لأن ذلك مهم جدا لصحته و ذهنه.