البروكلي.. 11 فائدة تضمن لك حياة بلا أمراض!

البروكلي ، أو ما تسميه بعض البلدان بالقرنبيط الأخضر، طعام نباتي لها فوائده العدة على كل الأصعدة.

موقع “هيلث لاين”، استعرض 11 فائدة مذهلة للبروكلي قد تجبرك على استخدامه في طعامك وطعام أولادك، نستعرضها في التقرير التالي:

مقاومة خلايا السرطان

بالفعل هو نبتة قادرة على مكافحة السرطان وذات خصائص لتعزيز المناعة مع الخضروات الصليبية الأخرى مثل القرنبيط والملفوف.

البروكلي يتمتع بعدد من الخواص التي تستنزف الإستروجين، والتي تسبب السرطان عادة في الجسم.

كما تشير الأبحاث إلى أن الغذاء مناسب تمامًا للوقاية من سرطان الثدي والرحم.

وقف الكوليسترول

البروكلي كغيره من الأطعمة الكاملة، مليء بالألياف القابلة للذوبان التي تسحب الكوليسترول من الجسم.

وذلك لأن الألياف الموجودة فيه تساعد على ربط الأحماض الصفراوية في الجهاز الهضمي.

هذا يجعل إخراج الكوليسترول من الجسم أمرًا سهلاً، وفقا لبحث أجراه معهد بحوث الأغذية.

حيث يمكن لمجموعة متنوعة منه أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم بنسبة 6 في المائة.

الحد من رد الفعل التحسسي والالتهابات

أظهرت الأبحاث قدرة كيمبفيرول على تقليل تأثير المواد المرتبطة بالحساسية على الجسم.

يحتوي على كميات كبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تُعرف باسم مضادات الالتهاب.

إلى جانب ذلك، يمكن أن يساعد البروكلي أيضًا الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل.

حيث يحتوي على السولفورافان، وهي مادة كيميائية تمنع الإنزيمات التي يمكن أن تسبب تدمير المفاصل وبالتالي تؤدي إلى التهاب.

مضادات الأكسدة القوية

يحتوي على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد الجسم بعدة طرق.

يتركز بعمق مع فيتامين C، ما يجعله رائعًا للحصانة.

بخلاف ذلك، يحتوي أيضًا على مركبات الفلافونويد التي تساعد على إعادة تدوير فيتامين C بكفاءة.

كما أنه غني بالكرياتين اللوتين، زياكسانثين، بيتا كاروتين وغيرها من مضادات الأكسدة.

صحة العظام

يحتوي على مستويات عالية من كل من الكالسيوم وفيتامين K، وكلاهما مهم لصحة العظام والوقاية من هشاشة العظام.

إلى جانب الكالسيوم، فإنه مليء بالعناصر الغذائية الأخرى مثل المغنيسيوم والزنك والفوسفور.

بسبب هذه الخصائص، يعد البروكلي مناسبًا تمامًا للأطفال وكبار السن والأمهات المرضعات.

صحة القلب

قد تكون الخواص المضادة للالتهابات قادرة على منع (أو حتى عكس) بعض الأضرار التي تلحق بطانات الأوعية الدموية التي يمكن أن يسببها الالتهاب المزمن الناتج عن مشاكل السكر في الدم.

رائع لصحة القلب لأنه يحتوي على ألياف وأحماض دهنية وفيتامينات تساعد على تنظيم ضغط الدم في الجسم.

هذا يساعد أيضًا في تقليل الكوليسترول السيئ، وبالتالي يؤدي إلى صحة القلب.

يساعد على حماية الأوعية الدموية من التلف.

الحمية الغذائية

البروكلي هو مادة الكربوهيدرات جيدة ومليئة بالألياف، التي تساعد على الهضم، وتمنع الإمساك، وتحافظ على انخفاض نسبة السكر في الدم، والحد من الإفراط في تناول الطعام.

مفيد أيضًا لفقدان الوزن لأنه غني بالألياف.

هو خضار مثالي لتضمينه في سلطاتك واستكمال الخضروات الخمسة الملونة كل يوم.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي أيضًا على بروتينات، مما يجعله مناسبًا للنباتيين الذين لا يستطيعون إكمال متطلبات البروتين لديهم.

إزالة السموم

بما أنه غني بالألياف، فإنه يمكن أن يساعد في التخلص من السموم من خلال الجهاز الهضمي.

بخلاف ذلك، هو مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد في إزالة السموم من الجسم بشكل عام.

يشمل Broccoi المغذيات النباتية الخاصة التي تساعد في عملية التخلص من السموم في الجسم.

هذا يعني أن الجسم يتخلص من الملوثات غير المرغوب فيها. يحتوي البروكلي أيضًا على إيزوثوسيانيت، مما يساعد في عملية التخلص من السموم على المستوى الجيني.

العناية بالبشرة

العناية بالبشرة لا تشمل فقط التوهج، ولكن أيضًا مناعتها.

نظرًا لأن البروكلي هو مركز قوي لمضادات الأكسدة والمواد المغذية مثل فيتامين ج والمعادن مثل النحاس والزنك، فإنه يساعد في الحفاظ على بشرة صحية.

هذا يعني أنه يحمي البشرة أيضًا من الإصابة وكذلك يحافظ على التوهج الطبيعي لبشرتك.

مليء بفيتامين K والأحماض الأمينية والفولات، ما يجعله مثاليًا للحفاظ على مناعة صحية للبشرة.

العناية بالعيون

يحتوي على بيتا كاروتين وفيتامين أ والفوسفور والفيتامينات الأخرى مثل المركب B وفيتامين C و E.

كل هذه العناصر الغذائية الغنية تعد مفيدة لصحة العين لأنها تساعد في حماية العينين من الضمور العقلي وإعتام عدسة العين وحتى إصلاح الضرر الناجم عن الإشعاعات الضارة التي نمر بها من خلال التواجد باستمرار على هواتفنا أو أمام الشاشة.

مكافحة الشيخوخة

نظرًا لأن النبتة غنية بفيتامين C، الذي يحتوي على العديد من خصائص مضادات الأكسدة، فهو مثالي لمقاومة الشيخوخة.

وذلك لأن مضادات الأكسدة تساعد في محاربة الجذور الحرة المسؤولة عن الشيخوخة.

هذه الجذور الحرة غالبا ما تضر الجلد ويساعد تناولها بانتظام في تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد ومشاكل البشرة مثل حب الشباب وحتى تصبغ البشرة.