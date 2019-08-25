لا تكره رأسك.. أصحاب الصلع الأكثر ذكاء ونجاحا وجاذبية!

رغم أن الصلع مكروه لدى معظم الشباب إن لم يكونوا كلهم، إلا أن عددا من الدراسات يثبت العكس.

الدراسات أظهرت أن أصحاب الصلع يعتبرون الأكثر جاذبية ونجاحا، وذلك وفقا لدراسة أجرتها جامعة بنسلفانيا الأمريكية.

حتى في الحياة يعتقد الأشخاص المحيطين بالرجال الصلع، بالفعل أنهم أكثر شخصية ونجاحا، بحسب “سبوتنك”.

الدراسة التي تعالج هذا الأمر عرضت صورا لرجال وهم بشعر ومن دون شعر على رأسهم.

وكانت النتيجة بأن الرجال ذوي الرؤوس المحلوقة كانوا أكثر هيمنة وقوة باعتراف المشاركين في الدراسة.

الأكثر ذكاء

وعبر دراسة أجراها عالم النفس رونالد هينس من جامعة ساندرلا، ثبت أن الرجال الصلع أذكى وأكثر حكمة وجاذبية من غيرهم.

الرجال يحبون صلعهم

وهذا الحب منتشر بشكل كبير لدى النجوم، ومنهم نجوم السينما أمثال جيسون ستاثام وفان ديزيل وبروس ويليس وسامويل جاكسون، والذي يتمتعون بالوسامة.