فوائد الزعتر للتخسيس.. 4 مهام سحرية للعشبة العطرة

ربما يعرف الجميع الزعتر، لكن لا يعرف فوائده سوى أنه ذا رائحة عطرة، وكثير من الاستخدامات في الطهي.

لكن على الجانب الآخر، فالزعتر له فوائده الصحية الكبيرة فالمصريون القدماء كذلك كانوا يستخدمونه حتى في عمليات التحنيط.

قدامى اليونانيين استخدموه كذلك في الحمامات، حيث آمن بفوائده وتعدد استخداماته الكثيرون.. والمفاجأة في تخسيس الجسم، بحسب موقع “ديلي ميديكال إنفو”.

فوائد الزعتر للتخسيس

الزعتر يحارب الوزن الزائد، فهو يحرق الدهون المتراكمة في الجسم، خاصةً الدهون المتركزة في منطقة البطن.

يطرد الغازات من المعدة والأمعاء.

يسهل عملية الهضم.

يحتوي على مواد تذيب الشحوم وتمنع تراكمها مرة أخرى كما يستفيد الجسم من المواد الغذائية، ويتخلص من الفضلات الزائدة.