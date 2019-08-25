الرئيس الأفغاني يستعرض العلاقات الثنائية مع الجبير

جدة : واس

استقبل فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، في مقر إقامته بقصر الضيافة بجدة اليوم، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وذلك على هامش زيارة فخامته للمملكة.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لبحث المستجدات على الساحة الأفغانية.

حضر اللقاء، معالي وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق لفخامته، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أفغانستان جاسم بن محمد الخالدي.

كما حضرها من الجانب الأفغاني، معالي مستشار الأمن القومي حمدالله محب، ومعالي وزير المالية وكبير مستشاري رئاسة الجمهورية محمد همايون قيومي، ومعالي رئيس الأمن الوطني معصوم ستانكزي، ومعالي وزير الدولة للسلام عبدالسلام رحيمي، وسفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المملكة سيد جلال كريم.