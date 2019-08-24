مقتل إسرائيلية بـ«عبوة ناسفة»

رام الله ــ فرانس برس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل مستوطنة وإصابة 2 آخرين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة قرب مستوطنة دوليب غربي رام الله.

وأوردت المصادر أن الانفجار، الذي وقع قرب مستوطنة “دوليب”، جاء على إثر إلقاء قنبلة يدوية من سيارة على مجموعة من المستوطنين.

وتقوم قوات الاحتلال بمطاردة سيارة، يشتبه أن تكون ضالعة في العملية، التي استهدفت المستوطنين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد أغلقت قوات الاحتلال مداخل ومخارج المستوطنات القريبة من منطقة العملية غرب رام الله.

وطلبت القوات الإسرائيلية من المستوطنين في مستوطنة “دوليب” بعدم الخروج من منازلهم.

وتأتي عملية رام الله، وسط توتر بين إسرائيل والفلسطينيين، وفيما تتزايد وتيرة اقتحام المسجد الأقصى في القدس من قبل مستوطنين.