صحة الأسنان.. هذه العادات اليومية تدمر شكل فمك!

صحة الأسنان تشغل بال معظم الناس وأولاء الأمور أيضا مع أطفالهم، مع الاعتقاد ان الحفاظ على الأسنان يكون من خلال استخدام الفرشاة والمعجون يوميا.

هذا ولا يدرك بعض الناس العديد من العادات السيئة التي تسبب أضرارًا كبيرة لصحة الأسنان.

وبحسب أخصائيي طب وجراحات الأسنان حول العالم، فإن هناك عدد من العادات السيئة يرتكبها الناس دون علم بخطورتها.

ووفق “سكاي نيوز”، فإن هذه العادات تتلخص فيما يلي:

– التدخين واحد من تلك الأسباب التي تؤدي إلى تصبغ الأسنان وتسبب رائحة فم كريهة

كما أن استمرار التدخين ينتج عنه التهاب اللثة المستمر والتهاب الغدد اللعابية الموجودة بالفم.

– استخدام الأسنان في فتح الأشياء الحادة مثل “علب المشروبات الغازية، تكسير مكعبات الثلج، قضم الأظافر، العض على الأقلام، وقطع الأكياس البلاستيك”

هذا الأمر الذي يتسبب في تشققات الأسنان وكسرها جزئيًا أو كليًا.

– شرب المياه الغازية يتسبب في زيادة التسوس لاحتوائها على كميات من السكر.

من الممكن أن تصل إلى 11 ملعقة لكل كوب.

وتحتوي أيضا على أحماض الفسفور والستريك التي تضعف وتتسبب في تآكل مياه الأسنان.

– الإسراف في تنظيف الأسنان، فيجب عليك تنظيفها من مرتين إلى 3 مرات يوميًا وأهم مرة هي ما قبل النوم لمنع عمل البكتيريا ليلًا.

– شرب المشروبات الحمضية بكثرة مثل البرتقال والليمون ما يزيد من حساسية الأسنان.

– الإكثار من تناول الشاي والقهوة فضررهما لا يتوقف فقط على تغير لون الأسنان ولكن أيضا جعل الأسنان بيئة صالحة لتراكم البكتيريا والسكريات بها.

– تنظيف الأسنان بقوة من خلال فرشاة قاسية، يتسبب في إضعاف من طبقة المينا التي تحمي الأسنان فيجب استخدام الفرشاة المناسبة.

– يجب تنظيف الأسنان فور تناول الأطعمة النشوية التي تتحول إلى حمض عند مضغها مثل رقائق البطاطس المحمرة والنشويات بصفة عامة.

– استخدام المعجون الذي لا يحتوي على الفلوريد بكمية مناسبة، فالفولوريد مهم للحفاظ على مينا الأسنان فبعض الشركات تعتمد على مكونات طبيعية فقط خالية من الفلوريد.