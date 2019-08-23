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يوتيوب يعطل 210 قناة تنشر معلومات مضللة عن احتجاجات هونج كونج

نرمين عباسaccess_time21 / ذو الحجة / 1440 هـ      23 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

قال موقع يوتيوب إن موقعه استخدم لنشر معلومات مضللة عن الاحتجاجات الجماهيرية في هونج كونج

بعد أيام من قمع تويتر وفيسبوك آلاف الحسابات المدعومة من الصين التي إتهمت المتظاهرين بالإرهابيين واتهمتهم بالوقوف ضد البلاد للمصالح الأجنبية

وقال موقع يوتيوب إنه عطل 210 قناة هذا الأسبوع حملت مقاطع فيديو حول الاحتجاجات في هونغ كونغ

وقالت الشركة إن القنوات عملت بطريقة منسقة لنشر المعلومات المضللة ، ولم يحدد موقع يوتيوب الذي تملكه شركة جوجل، وقت إلغاء القنوات

وقال شين هنتلي ، وهو مهندس برمجيات في فريق تحليل التهديدات في جوجل

إن القنوات التي تمت إزالتها “تتفق مع الملاحظات والإجراءات الحديثة المتعلقة بالصين التي أعلن عنها فيسبوك وتويتر”

وهي تعمل علي تضخيم الرسائل والصور التي تصور المحتجين في هونغ كونغ على أنهم عنيفون ومتطرفون

وتعتبر تلك هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركات التواصل الاجتماعي بإزالة حسابات مرتبطة بمعلومات مضللة في الصين

في ذلك الوقت ، قال تويتر إنه “لديه أدلة موثوقة تدعم أن هذه عملية منسقة مدعومة من الدولة”

نرمين عباس

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