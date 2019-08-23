ضغط الدم المرتفع والمنخفض.. ماذا تتناول سريعا لتسيطر على المرض؟

مرض ضغط الدم ، الذي يعاني منه عدد كبير من مواطني الوطن العربي، يثير مخاوف الكثيرين بسبب نوباته المتقلبة.

مرض ضغط الدم، وخاصة لدى كبار السن لا بد من تناول طعام معين للسيطرة عليه حال ارتفاعه أو انخفاضه بشكل مفاجئ.

وتلك الأطعمة، بحسب موقع “طب ويب”، المتخصص فى الصحة العامة، تنقسم إلى أطعمة صالحة لأصحاب الضغط العالي وأخرى للمنخفض.

أطعمة لمرضى الضغط العالي

موز: حيث يساعد الموز على انخفاض الضغط المرتفع، لما يمتلكه من عنصر البوتاسيوم.

يقوم الموز بتقليل تأثير الصوديوم على ضغط الدم، لذلك ينصح بتناوله باستمرار.

أفوكادو: يساعد الأفوكادو على انخفاض ضغط الدم، حيث يساهم في تخفيض معدل الكوليسترول في الدم.

بنجر: يساعد مرضى الضغط بشكل كبير لاحتوائه على عنصر أكسيد النيتريك.

وهو ما يساعد على فتح الأوعية الدموية وتوسعتها مما يساهم في خفض ضغط الدم.

سمك: يعد السمك من أهم الأطعمة التي تساعد على انخفاض الضغط، لاحتوائها على عنصر أوميجا 3 الذي يساهم بشكل كبير في انخفاض ضغط الدم.

أطعمة لمرضى الضغط المنخفض

المخللات: تعد المخللات مفيدة جدًا لمرضى الضغط المنخفض.

تساعد على ارتفاع الضغط من خلال امتصاصها لعنصر الصوديوم الذي يؤثر بشكل فعال في ارتفاع ضغط الدم.

الأطعمة التي تحتوي على الملح الأبيض

حيث يؤثر الملح الأبيض بشكل كبير على ارتفاع الضغط، من خلال احتوائه على عنصر الصوديوم.