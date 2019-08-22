“ذا روك” الممثل الأعلى دخلاً في العالم

البلاد : وكالات

تصدر الممثل الأميركي دوين جونسون، الذي يعرف باسم ” ذا روك”، قائمة مجلة “فوربس” للممثلين الأعلى دخلاً في العالم، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وقالت المجلة إن المصارع السابق حصل على 89.4 مليون دولار في الفترة من يونيو 2018 إلى يونيو 2019

وأضافت أن جونسون حصل على مبلغ 23.5 مليون دولار من أجل القيام ببطولة فيلمه المقبل جومانجي: “ذا نيكست ليفيل”.

كما يحصل جونسون على مبلغ 700 ألف دولار عن كل حلقة من مسلسله “بالرز”.

يذكر أن جونسون بدأ مسيرته الفنية عام 2001 من خلال ظهوره في فيلم “ذا مامي ريترنز”.

وجاء في المركز الثاني والثالث كل من كريس كريس هيمسوورث وروبرت داوني جونيور. فقد حقق كريس دخلاً يقدر بـ 76.4 مليون دولار، يليه روبرت بـ 66 مليون دولار.

وشملت القائمة كلاً من الممثل الهندي اكشاي كومار في المرتبة الرابعة يليه جاكي شان ثم برادلي كوبر في المركز السادس.