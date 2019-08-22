متابعات

دونالد ترامب جد للمرة العاشرة

فرناس حفظيaccess_time20 / ذو الحجة / 1440 هـ      22 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

رزق الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالحفيد العاشر من إبنه إريك ترامب الأبن الثالث له، الذي غرد على تويتر “يسعدني ولارا ترامب أن نعلن لكم ولادة دوروثي ترامب، وذلك على حسب ما ورد يوم الثلاثاء،  فى “فرانس برس” .

وتعتبر المولودة الجديدة هى الحفيدة العاشرة للرئيس الأمريكي الذى بلغ من العمر 73 عاما، وله 5 أولاد من ثلاث زيجات.

ويذكر أن دونالد جونيور وإيفانكا، هم ثمرة زواجه الأول، ولهما على التوالي خمسة وثلاثة أطفال، أما إريك ولارا فلهما أيض أبن.

ويتولي أريك ترامب مع شقيقه البكر دونالد جونيور إدارة مجموعة “ترامب أورغانايزايشن”.

vernas hefzy

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *