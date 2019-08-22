دونالد ترامب جد للمرة العاشرة

رزق الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالحفيد العاشر من إبنه إريك ترامب الأبن الثالث له، الذي غرد على تويتر “يسعدني ولارا ترامب أن نعلن لكم ولادة دوروثي ترامب، وذلك على حسب ما ورد يوم الثلاثاء، فى “فرانس برس” .
وتعتبر المولودة الجديدة هى الحفيدة العاشرة للرئيس الأمريكي الذى بلغ من العمر 73 عاما، وله 5 أولاد من ثلاث زيجات.
ويذكر أن دونالد جونيور وإيفانكا، هم ثمرة زواجه الأول، ولهما على التوالي خمسة وثلاثة أطفال، أما إريك ولارا فلهما أيض أبن.
ويتولي أريك ترامب مع شقيقه البكر دونالد جونيور إدارة مجموعة “ترامب أورغانايزايشن”.