بطارية آي فون.. الطريقة المثالية للشحن وهذا الخطأ يفسد هاتفك!

بطارية آي فون تؤرق الكثير من المستخدمين، فهناك من يلاحظ أحيانًا أنّ هاتفه الآي فون بدأ يضعُف شيئا فشيئا.

هنا يرجح لديه أن البطارية بحاجة إلى الاستبدال لأنها بلغت درجة متقدمة من التلف، وفقا لموقع “روسيا اليوم”.

وبحسب خبراء تقنيين فهناك خطأ شائع يرتكبه كثير من مستخدمي آي فون.

فالطريقة الأفضل للحفاظ على البطارية في هاتف “آي فون”، هي الإبقاء على نسبة الشحن بين 40 و80%.

أي أنك مدعو إلى شحن بطارية آي فون باستمرار، وعدم انتظار هبوط طاقة البطارية إلى 0%.

بطارية آي فون، بحسب معظم المستخدمين، تتضرر حين تبقى موصولة بالشاحن بعد بلوغ نسبة 100%، لكن ذلك غير صحيح.

لكن هذا في الوقت نفسه لا يعني الإبقاء على الجهاز في الكهرباء طيلة اليوم.

أفضل طريقة لشحن بطارية آي فون

الطريقة تتمثل في توصيله بالتيار الكهربائي عدة مرات خلال اليوم الواحد.

وحال أردت عمرا طويلا لبطاريتك، فعليك أن تتفادى البطاريات غير الأصلية ذات السعر الرخيص، لأنها تؤذي الجهاز وتلحق ضررا كبيرا بالبطارية.

ويمكنك حماية بطارية هاتفك من خلال تخفيض مستوى البريق في الشاشة.

حتى وإن بدا هذا الأمر مجرد تفصيل صغير، قد يكون مؤثرا بصورة كبيرة على هاتف آي فون الخاص بك.