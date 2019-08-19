السعال.. متى يقودك إلى الموت بمرض خطير؟

السعال، هل يكون مؤشرا لأمراض عضال؟.. نعم هذا ما أكدته واقعة حديثة نقلتها قناة “روسيا اليوم”.

التقرير الذي بثته القناة شدد على ضرورة ألا يهمل الشخص أعراض السعال التي قد تكون تحوي شيء آخر.

ووفق الواقعة عانى شخص بريطاني يدعى تريفور من السعال المتواصل، ولم يعلم سبب لذلك إلى أن تبيّن أنه سرطان قاتل في الأمعاء.

الرجل البالغ من العمر 56 عاما، ظل يسعل لمدة شهرين، فيما اعتقدت أسرته أنه أصيب بعدوى بصدره.

وشخص الأطباء المرض على أنه ورم انتشر في الأمعاء وانتقل إلى الرئتين، وفق ما نقل عن صحيفة Daily Mirror.

تشخيص سعال تريفور

تريفور توفي بعد 16 يوما من إعلامه بالتشخيص القاتل، كما توقع الأطباء ألا يعيش المريض أكثر من ثلاثة أسابيع.

وأكدت أرملة البريطاني، أن زوجها كان ملتزما بأسلوب عيش صحي.

وتوقف الرجل عن التدخين قبل أكثر من 30 عاما، وعمليا لم يكن يتعاطى المشروبات الكحولية.

وبحسب الزوجة، كان يشتكي تريفور من حالة ضعف وسعال شديد، لكن لم تظهر لديه أي علامات واضحة على إصابته بمرض فتاك.