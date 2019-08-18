كيف تتغلبي على حروق الشمس بعد المصيف

في هذه الأيام الحارة ومع ارتفاع درجات الحرارة، يحرص الأغلب إلى الذهاب للمصايف، وقضاء معظم الوقت على الشاطئ، وهذا للتقليل من الشعور بدرجة حرارة الجو، لكن البعض يصاب باسمرار في البشرة، مع حروق بسيطة، وبرغم بساطتها إلا أنها مؤلمة، ولعلاج هذه المشكلة، نقدم لك بعض النصائح التالية:

استعمال صابون طبيعي

بعد يوم طويل في الشمس، أول ما تفكر به هو أخذ حمام بارد، ويفضل تجنب استعمال الصابون العادي المحتوي على مواد كيماوية، لأن هذا يعمل على تهيج البشرة، وبدلا من ذلك يفضل استعمال صابون مكون من مواد طبيعية.

دقيق الشوفان

يمكنك ببساطة طحن الشوفان العادي في الخلاط، وإضافته إلى الحوض الخاص بك، وامزج علاج دقيق الشوفان بماء الاستحمام البارد وانقعي نفسك به لمدة 15 إلى 20 دقيقة. بعد ذلك ، رطبي بشرتك بلطف بمنشفة نظيفة.

مكعبات الثلج

اسكبي الماء والجليد في وعاء، وانقعي قطعة من القماش في الماء البارد، ثم ضعيه فوق الحروق. كرر هذه العملية كل بضع دقائق، و قومي بتطبيق الضغط عدة مرات في اليوم لمدة 10 إلى 15 دقيقة .

أكياس الشاي

يمكنك استعمال أكياس الشاي لتخفيف آلام الحروق، وذلك من خلال وضع كيسين من الشاي في ماء بارد، ثم قومي بتمريره على مناطق الحروق