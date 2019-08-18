كيف تتخلص من فطريات الفم واللسان ؟

تعتبر فطريات الفم هي عبارة عن كائنات حية صغيرة جداً تتعايش مع خلايا الجسم، وتظهر على شكل بقع بيضاء اللون شبيهة بالجبنة، وقد تصل إلى المريء، وتحدث نتيجة اختلاف قوة التوازن بين البكتيريا النافعة والفطريات الموجودة في الفم بسبب بعض العوامل التي تضعف البكتيريا النافعة، وقد ينتشر ظهور هذه الفطريات في مناطق الفم المختلفة كالحلق، وفي الخدين، والشفة واللسان، ويعد نقص فيتامين ب 12 من أبرز أسباب ظهور الفطريات، كما تساهم هذه الفطريات في رفع حرارة الجسم، والرشح، والزكام، والسعال، وضيق التنفس، والشعور الدائم بالخمول والتعب.



أعراض فطريات الفم واللسان

فقدان الشخص المصاب حاسة التذوق.

الشعور بحرقان صغير في الحلق والفم.

ظهور بقع بيضاء اللون على اللسان.

تراكم طبقات صفراء اللون في الفم.

أسباب ظهور فطريات الفم واللسان

إهمال تنظيف الفم والأسنان واللسان بشكل جيد.

الإكثار من تناول المضادات الحيوية.

الإكثار من تناول حبوب منع الحمل.

إصابة المعدة باللالتهابات.

ضعف مناعة الجسم.

اعتماد نظام غذائي سيئ.

جفاف الفم والإصابة بفقر الدم.

التدخين.

الإصابة بالسرطان أو بأمراض أخرى كالسكري.

استخدام أطقم الأسنان التي لا تناسب الأشخاص المستخدمين لها.

حالات الإصابة بفطريات الفم واللسان

الحالات المتوسطة: لا تحتاج هذه الحالات لوقت طويل كي تشفى، حيث يمكن تسريع عملية الشفاء والتحكم بفترة الإصابة عن طريق تناول الأغذية التي تعيد التوازن في الفم.

الحالات الشديدة والحادة: تحتاج هذه الحالات لوقتٍ أطول، ويمكن علاج الفطريات بأخذ مضادات للفطريات مثل (ميكوساتين) الذي يتكون من مادة فعّالة في القضاء على فطريات الفم.

علاج فطريات الفم واللسان

تنظيف الفم واللسان بشكل يومي.

دهن المنطقة المصابة بالفطريات بالقليل من عسل النحل عدة مرات في اليوم.

استخدام السواك مرة في اليوم لتنظيف الأسنان والفم.

مضمضة الفم بمزيج مكون من حبات القرنفل والماء المغلي مرتين في اليوم.

استخدام الخل في المضمضة لإعادة التوازن في الأوساط الحمضية للفم.

شرب كوب من مغلي الميرامية مرتين في اليوم.

دهن الفم واللسان بطحينية السمسم مرتين في اليوم صباحاً ومساءً.

شرب الحليب الرائب؛ حيث يساهم في التخلص من الفطريات.

شرب مغلي السنامكي بمعدل كوب مرتين في اليوم في الصباح والأخرى في المساء، حيث يعتبر علاجاً حيوياً للفطريات.

المضمضة بمحلول مكوّن من الملح والماء والليمون للقضاء على الفطريات.

المضمضة باستخدام ماء الأكسجين مع تجنب بلعه، ثمّ المضمضة بالماء لعدة مرات للتخلص من آثار ماء الأكسجين.

إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الخزامى إلى كوب من الماء، واستخدامه كغرغرة للفم.

إضافة مسحوق القرفة إلى الماء، ثمّ غلي المزيج وشربه لتطهير اللسان والفم من الفطريات.