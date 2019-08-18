صحة و عافية

كبسولة للوقاية من سرطان الرحم والمبيضين!!

فرناس حفظيaccess_time16 / ذو الحجة / 1440 هـ      18 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

يعتبر سرطان الرحم والمبيضين هو رابع أنواع السرطان التي قد تصيب النساء، ويصيب ما يقرب من 2- 3 % من النساء، ومن الممكن علاجه بالتشخيص المبكر في مراحله الأولى عن طريق الإستئصال أو العلاج الإشعاعي أو الكيميائي أو الهرموني.

ويصيب سرطان الرحم  في الأغلب النساء كبار السن، أى بعد سن إنقطاع الدورة الشهرية، ولكن هناك بعض من المحاذير وطرق الوقاية من الممكن أن تحد من الإصابة بسرطان الرحم والمبيضين، ولذلك إلتقت صحيفة البلاد السعودية بإستشاري النساء والتوليد والعقم د/عاصم الليثي ليحدثنا عن الأسباب وطرق الوقاية…

فى البداية يؤكد عاصم الليثي على أهمية تحسين جهاز المناعة ضد أى نوع سرطان بغض النظر عن سرطان الرحم، لأن هذا المرض عبارة عن خلية تنشط فى حالة ضعف جهاز المناعة، ويتحسن جهاز المناعة عن طريق تناول الطعام الصحي والطبيعي  مثل الخضروات والفواكه بالإضافة إلى تناول العسل الأبيض وشرب المياه بكميات كبيرة، والبعد عن اللحوم  والاسماك المصنعة مثل الرنجة والسردين والفسيخ واللانشون والبسطرمة والنقانق والبرجر وغيره…

وتابع أيضا الليثي أن زيادة الوزن قد تصيب بسرطان الرحم، لذلك لابد من ممارسة الرياضة وتناول الطعام الذى لا يسبب زيادة فى الوزن وعدم الإفراط فى تناول النشويات، كما أضاف ان تناول الهرمونات قد تسبب  السرطان وخصوصا هرمون الإستروجين، واذا كان لابد من تناوله فيجب المتابعة مع الطبيب بشكل دوري.

وتابع الليثي أيضا انه من أسباب الإصابة بسرطان الرحم والمبيضين، بعض الإلتهابات الفيروسية التى قد تصيب منطقة المهبل، لذلك ينصح الليثى بإستخدام الغسول الطبي للمناطق الحساسة مرتين فى الإسبوع.

كما حذر الليثي أنه في حالة وجود أعراض مثل نزول دم بعد الجماع، أو وجود إفرازات لونها غير مألوف، أو إنقطاع الدورة الشهرية لمدة 6 أشهر، فعلى الزوجة الذهاب إلى الطبيب فورا.

ونصح الليثى بتناول بعض من الأعشاب النباتية التى قد تحسن جهاز المناعة لدى المرأة وتقي من أمراض السرطان ومنها البردقوش و الزنجبيل والقرفة بالإضافة إلى الليمون والبصل، فلهم فوائد عديدة فى تحسين جهاز المناعة والوقاية من جميع أنواع السرطان.

vernas hefzy

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