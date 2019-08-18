كبسولة للوقاية من سرطان الرحم والمبيضين!!

يعتبر سرطان الرحم والمبيضين هو رابع أنواع السرطان التي قد تصيب النساء، ويصيب ما يقرب من 2- 3 % من النساء، ومن الممكن علاجه بالتشخيص المبكر في مراحله الأولى عن طريق الإستئصال أو العلاج الإشعاعي أو الكيميائي أو الهرموني.
ويصيب سرطان الرحم في الأغلب النساء كبار السن، أى بعد سن إنقطاع الدورة الشهرية، ولكن هناك بعض من المحاذير وطرق الوقاية من الممكن أن تحد من الإصابة بسرطان الرحم والمبيضين، ولذلك إلتقت صحيفة البلاد السعودية بإستشاري النساء والتوليد والعقم د/عاصم الليثي ليحدثنا عن الأسباب وطرق الوقاية…
فى البداية يؤكد عاصم الليثي على أهمية تحسين جهاز المناعة ضد أى نوع سرطان بغض النظر عن سرطان الرحم، لأن هذا المرض عبارة عن خلية تنشط فى حالة ضعف جهاز المناعة، ويتحسن جهاز المناعة عن طريق تناول الطعام الصحي والطبيعي مثل الخضروات والفواكه بالإضافة إلى تناول العسل الأبيض وشرب المياه بكميات كبيرة، والبعد عن اللحوم والاسماك المصنعة مثل الرنجة والسردين والفسيخ واللانشون والبسطرمة والنقانق والبرجر وغيره…